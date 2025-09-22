सूरत : कोसमाडा में इस्कॉन वराछा मंदिर का शिलान्यास

सूरत। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सूरत के कोसमाडा क्षेत्र में बनने वाले 101 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस्कॉन वराछा मंदिर का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने शिलान्यास स्थल पर आहुति भी अर्पित की।

मंदिर का निर्माण एंथम सर्कल, आइकॉनिक रोड, रिंग रोड नहर, कोसमाडा में लगभग 3.51 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में किया जाएगा। इस दौरान गृह मंत्री और इस्कॉन वराछा मंदिर के अध्यक्ष श्री मूर्तिमान दासजी ने पुष्पगुच्छ देकर दानदाताओं और गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया।

उल्लेखनीय है कि जगतगुरु श्रील प्रभुपादजी ने 1966 में न्यूयॉर्क में "इस्कॉन – अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ" की स्थापना की थी। एक दशक में ही यह संगठन 100 से अधिक देशों में फैल गया और 108 मंदिर, कृषि समुदाय, स्कूल व सांस्कृतिक केंद्र स्थापित हुए, जिनसे विश्वभर के लोग आध्यात्म और सामुदायिक जीवन से जुड़े।

शिलान्यास अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्लभाई पानशेरिया, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री मुकेशभाई पटेल, सांसद मुकेशभाई दलाल, राज्यसभा सांसद गोविंदभाई ढोलकिया, जिला कलेक्टर डॉ. सौरभ पारधी, म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गेहलोत, रेंज आईजी प्रेमवीर सिंह, जिला पुलिस प्रमुख राजेश गढ़िया, संतगण गुरुप्रसाद स्वामी महाराज और लोकनाथ महाराज, सामाजिक कार्यकर्ता महेशभाई सवाणी, उद्योगपति मुकेश पटेल, प्रमुख लवजीभाई दलिया समेत अनेक श्रद्धालु और श्रीकृष्ण भक्त उपस्थित रहे।