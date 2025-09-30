सूरत : नगर निगम का ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, अक्टूबर में खुलेगी सदस्यता

सूरत। सूरत नगर निगम (SMC) द्वारा सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जारी किए जाने वाले आगामी ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड के प्रस्ताव दस्तावेज़ को 18 सितंबर 2025 को सेबी के पास जमा कर दिया गया है। इस बॉन्ड की सदस्यता 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2025 तक खुली रहेगी।

इसी सिलसिले में, आज मंगलवार को आईसीसीसी में नगर आयुक्त शालिनी अग्रवाल की अध्यक्षता में विभिन्न सहकारी बैंकों के प्रमुखों और स्कूल ट्रस्टियों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में ग्रीन बॉन्ड सदस्यता की प्रक्रिया के साथ-साथ सूरत नगर निगम की राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर चल रही हरित पहलों पर चर्चा की गई।

इसके अलावा, सरसाणा स्थित एसजीसीसीआई (दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) के कन्वेंशन हॉल में भी महापौर दक्षेशभाई मवाणी और नगर आयुक्त शालिनी अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान एसजीसीसीआई के प्रमुख सदस्यों को ग्रीन बॉन्ड अभिदान और नगर निगम की पर्यावरण संरक्षण संबंधी गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी गई।