सूरत : श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के सेवार्थ श्रीराम गोभक्ति महोत्सव 22 से 

श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पूण्यार्थ न्यास शाखा, सूरत द्वारा श्रीराम गोभक्ति महोत्सव का आयोजन आगामी 22 से 30 सितंबर 2025 तक कामधेनु गो आराधना अग्रसेन पैलेस, पंचवटी हॉल में किया जाएगा। यह आयोजन गौऋषि परम् श्रद्धेय स्वामी श्री दत्तशरणानंदजी महाराज की सत्प्रेरणा से हो रहा है। इस अवसर पर परम पूज्य गोवत्स श्री राधाकृष्णजी महाराज श्रद्धालुओं को कथा का रसपान कराएंगे। आयोजन के मुख्य मनोरथी श्रीमती गीता देवी गजानंदजी कंसल (कंसल ग्रुप), जयप्रकाशजी अग्रवाल (रचना ग्रुप) एवं सुभाषजी अग्रवाल (सुभाष साड़ी) हैं।

सूरत शाखा के चेयरमैन राकेश कंसल, अध्यक्ष संदीप पोद्दार एवं विपिन जालान ने बताया कि महोत्सव की तैयारियों को लेकर गुरुवार को पर्वत पाटिया स्थित राजस्थान युवा संघ कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। इसमें पदाधिकारियों और गौभक्तों ने खूब बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही सभी को अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारियां सौंपी गईं।

उन्होंने ने बताया कि महोत्सव से पूर्व 22 सितंबर को दोपहर 2 बजे सिटी लाइट स्थित श्री राणी सती मंदिर से भव्य सामूहिक पोथी यात्रा निकलेगी। इसमें श्रद्धालु श्रीरामचरित मानस ग्रंथ शिरोधार्य कर यात्रा में सम्मिलित होंगे।

मीडिया प्रभारी सज्जन महर्षि ने बताया कि यह महोत्सव गोलोकवासी गोभक्त गजानंदजी कंसल एवं गोलोकवासी गोभक्त राधावल्लभजी जालान की स्मृति को समर्पित है। कथा श्रवण हेतु अजय शर्मा, लाल सिंह राजपुरोहित, जेठालाल ढाका एवं अनेक गोभक्त पर्वत पाटिया, गोडादरा, डिंडोली आदि क्षेत्रों के विविध सोसाटियों में घर-घर जाकर श्रद्धालु भक्तों एवं समस्त सनातनियों को आमंत्रित कर रहे हैं। जबकि मार्केट क्षेत्र में परम गो भक्त अरुण पाटोदिया, संदीप पोद्दार, विपिन जालान, घनश्याम मूंदड़ा एवं सज्जन महर्षि व्यापारियों को कथा श्रवण का आमंत्रण दिया।