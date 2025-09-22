सूरत। श्री बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हितेश विश्वकर्मा जी ने नवरात्रि महापर्व के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ दी। उन्होंने कहा कि नवरात्रि शक्ति, भक्ति और आत्मबल का ऐसा महापर्व है जो हमें माँ दुर्गा की असीम शक्ति की आराधना का अवसर प्रदान करता है। यह पर्व नौ दिनों तक चलने वाले साधना, संयम और आत्मचिंतन का प्रतीक है। नवरात्रि केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों को संजोए रखने का दायित्व भी हमें सौंपता है।

श्री हितेश विश्वकर्मा जी ने कहा:

"नवरात्रि हमें यह संदेश देती है कि असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म और अन्याय पर न्याय की विजय अवश्य होती है। माँ दुर्गा की उपासना से व्यक्ति के जीवन में साहस, धैर्य, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आज आवश्यकता है कि हम सब मिलकर न केवल अपनी व्यक्तिगत आस्था को मजबूत करें, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी त्याग और सेवा की भावना के साथ आगे बढ़ें।"

उन्होंने यह भी कहा कि नवरात्रि का यह पर्व हमें सनातन संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। यह पर्व भारतीय समाज की आत्मा है और हमारी सभ्यता को नई दिशा देने वाला है। जब हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, तब हम नारी शक्ति के महत्व को भी स्वीकार करते हैं। नवरात्रि इस तथ्य की पुष्टि करता है कि समाज की उन्नति और राष्ट्र की प्रगति में नारी शक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हितेश विश्वकर्मा जी ने आह्वान किया कि –

सभी देशवासी इस पावन पर्व पर संकल्प लें कि वे सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय एकता की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहेंगे।

समाज में व्याप्त कुरीतियों और नकारात्मक प्रवृत्तियों को समाप्त करने के लिए जागरूकता और संगठन की शक्ति का उपयोग करेंगे।

युवा वर्ग माँ दुर्गा से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण के कार्य में बढ़-चढ़कर भाग लेगा।

अंत में उन्होंने माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि यह नवरात्रि सभी देशवासियों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य और शक्ति का संचार करे। माँ भगवती भारतभूमि को अखंड, समृद्ध और विश्वगुरु के पथ पर अग्रसर करने की शक्ति प्रदान करें।