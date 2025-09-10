सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स 14 सितंबर को 'हेल्थ कॉन्क्लेव 2025' का करेगा आयोजन

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) रविवार, 14 सितंबर 2025 को प्लैटिनम हॉल, एसआईईसीसी परिसर, सरसाणा में एक भव्य 'हेल्थ कॉन्क्लेव 2025' का आयोजन करेगा। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य लोगों को निवारक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और डॉक्टर-मरीज संबंधों को बेहतर बनाना है।

इस कार्यक्रम में भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल नायक मुख्य अतिथि होंगे, जबकि आईएमए के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मेहुल शाह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

कॉन्क्लेव में चिकित्सा क्षेत्र के कई प्रख्यात विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे। डॉ. अनीश चंद्राना: निवारक स्वास्थ्य पर जानकारी देंगे। डॉ. हंसल भचेच: उपचार कला पर प्रकाश डालेंगे। डॉ. प्रग्नेश वच्छराजानी: स्वास्थ्य सेवा तकनीक पर विस्तृत जानकारी देंगे। डॉ. भावेश मोदी: कार्यस्थल पर कामगारों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए मार्गदर्शन देंगे।

चैंबर की जन स्वास्थ्य समिति की अध्यक्ष डॉ. पारुल वडगामा ने बताया कि कॉन्क्लेव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा डॉक्टर-मरीज संबंधों पर होने वाली पैनल चर्चा होगी। इसमें डॉ. मुकुर पेट्रोलवाला, डॉ. समीर गामी और डॉ. मुकुल चोकसी जैसे विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस चर्चा का उद्देश्य दोनों पक्षों की समस्याओं, विचारों और अपेक्षाओं को समझना है, ताकि उनके बीच विश्वास और बेहतर तालमेल स्थापित किया जा सके।

चैंबर के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने कहा कि आज की जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों और तनाव को देखते हुए, निवारक स्वास्थ्य और नियमित जांच का महत्व बहुत बढ़ गया है। यह कॉन्क्लेव इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।