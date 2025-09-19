सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स में शुरू हुआ 'टेक्नो टॉक कन्वेंशन 2025'

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा दो दिवसीय 'टेक्नो टॉक कन्वेंशन 2025' का शुभारंभ 19 सितंबर को प्लैटिनम हॉल, एसआईईसीसी परिसर, सरसाणा में किया गया। इस वर्ष का विषय रखा गया है – "अगली पीढ़ी, अगली प्रथाओं को अपनाना"।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज के सलाहकार मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) शमशेर सिंह अहलावत, ओएनडीसी की आपूर्ति श्रृंखला एवं लॉजिस्टिक्स उपाध्यक्ष मेघा बंसल, मिनेश मोहिले (मुख्य प्रौद्योगिकी वास्तुकार, मेटल एंड प्रेशियस स्टॉक्स) और प्रसाद पुराणिक (सीईओ, कॉम्प्रिनो टेक्नोलॉजीज) ने अपने विचार रखे।

चैंबर अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने बताया कि 2030 तक वैश्विक एआई बाजार 1 ट्रिलियन डॉलर और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

मेजर जनरल अहलावत ने यूलिप और लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक की कार्यप्रणाली समझाई और बताया कि हर माह लगभग 50 लाख कंटेनर ट्रैक किए जाते हैं।

मेघा बंसल ने कहा कि भारत में डिजिटल कॉमर्स की हिस्सेदारी अभी बहुत कम है, जबकि ओएनडीसी छोटे उद्यमियों को बड़े ई-कॉमर्स नेटवर्क से जोड़कर अवसर प्रदान करेगा।

मिनेश मोहिले ने उद्योगों में उत्तरदायी सप्लाई चेन और एजाइल प्रथाओं पर जोर दिया।

प्रसाद पुराणिक ने छोटे और बड़े उद्योगों के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की अनिवार्यता पर प्रकाश डाला।

20 सितंबर को माइक्रोसॉफ्ट, आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया, ट्रैज़िक्स, एसएपी इंडिया और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शीर्ष अधिकारी एआई-संचालित परिवर्तन, औद्योगिक स्वचालन और डिजिटल गवर्नेंस जैसे विषयों पर मार्गदर्शन देंगे।

कार्यक्रम की रूपरेखा हरेश कलकत्तावाला ने प्रस्तुत की, संचालन पुनीत गजेरा ने किया। अंत में, विजय मेवावाला और बशीर मंसूरी ने धन्यवाद और समापन भाषण दिया।