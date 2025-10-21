सूरत : तेलुगु पद्मशाली समुदाय की ओर से देशवासियों को दिवाली और नववर्ष की शुभकामनाएँ

सूरत। तेलुगु पद्मशाली समुदाय की ओर से सभी भारतवासियों, गुजरात तथा सूरत के नागरिकों को दिवाली और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ दी गईं। समुदाय के नेताओं ने संदेश दिया कि गुजरात बुलेट ट्रेन की तीव्र गति से प्रगति करे, हर घर में सुख, समृद्धि और माँ लक्ष्मी का वास हो।

इस अवसर पर समुदाय के प्रमुख सदस्यों दासारी श्रीनिवास, वेणु, रापोलु बुचिरामुलु, रामू चित्याला, वेनम श्रीरामुलु, लक्ष्मी बेन रापोलु, एलिगेटी नागेश, सागर वेल्धी, सादुला लक्ष्मीनारायण, अरीकाला नरसी और सतीश बालने ने सभी को शुभकामनाएँ दीं।

तेलुगु समुदाय के नेता रापोलु बुचिरामुलु ने अपने दिवाली संदेश में एक गहरा विचार साझा किया। उन्होंने कहा कि दिवाली का प्रकाश केवल घर में ही नहीं, बल्कि दिल में भी फैलाना चाहिए। उन्होंने शुभकामनाएँ ऐसी रखने पर ज़ोर दिया जिससे कोई खुश हो, और खुशियाँ इस तरह बाँटने की अपील की जिससे रिश्ते और भी गहरे हो जाएँ।

अंत में बुचिरामुलु ने कहा, "असली दिवाली वही है जहाँ केवल दीये ही नहीं, बल्कि रिश्ते भी चमकते हैं। आपको और आपके परिवार को प्यार, रोशनी और खुशियों से भरी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ!"