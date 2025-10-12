लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत फिचर

सूरत : दाऊदी बोहरा समुदाय ने श्रद्धा और उल्लास से मनाया सैयदना मुफ़द्दल सैफुद्दीन साहब का 82वाँ जन्मदिन

केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटिल ने दी बधाई, कहा — “आपके आने से सूरत शहर और सुंदर हो जाता है”

On
सूरत : दाऊदी बोहरा समुदाय ने श्रद्धा और उल्लास से मनाया सैयदना मुफ़द्दल सैफुद्दीन साहब का 82वाँ जन्मदिन

सूरत। दाऊदी बोहरा समुदाय के धार्मिक प्रमुख परम पावन सैयदना मुफ़द्दल सैफुद्दीन साहब के 82वें जन्मदिन का भव्य उत्सव रविवार को सूरत में श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री और सांसद सी. आर. पाटिल भी उपस्थित रहे और उन्होंने सैयदना साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएँ दीं।

कार्यक्रम का आयोजन झाम्पा बाज़ार क्षेत्र में किया गया, जहाँ सैयदना साहब का पैतृक निवास देवड़ी मुबारक स्थित है। इसी क्षेत्र में स्थित 200 वर्ष पुरानी अरबी अकादमी ‘अलजामिया-तुस-सैफिया’ समुदाय की शिक्षा और परंपरा के प्रति समर्पण का प्रतीक है।

अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटिल ने कहा कि “सैयदना साहब के मार्गदर्शन में दाऊदी बोहरा समुदाय ने न केवल सूरत बल्कि पूरे देश के सामाजिक और शैक्षणिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।” उन्होंने कहा कि सूरत में सैयदना साहब के आगमन से शहर की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ऊर्जा और प्रबल हो जाती है। "आपके आने से सूरत शहर और सुंदर हो जाता है।"

अपने जन्मदिन के अवसर पर सैयदना मुफ़द्दल सैफुद्दीन साहब ने अल-मस्जिद अल-मोअज़्ज़म में धार्मिक प्रवचन दिया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति आजीवन विद्यार्थी होता है, और शिक्षा प्राप्त करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने अनुयायियों को “आत्मविश्वास, संतोष और सेवा भाव से जीवन जीने” का संदेश दिया तथा ज़रूरतमंदों की सहायता और आपसी सौहार्द की प्रेरणा दी।

उत्सव के अवसर पर भारत और विदेश से 70,000 से अधिक दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्य सूरत पहुंचे हैं, जो वार्षिक “इस्तेफ़ादा इल्मियाह” (शैक्षिक सेमिनार) में भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम सैयदना साहब के जन्मदिन समारोह के साथ संपन्न हुआ।

सैयदना मुफ़द्दल सैफुद्दीन साहब 40 से अधिक देशों में फैले लगभग दस लाख दाऊदी बोहराओं के आध्यात्मिक नेता हैं। वे सद्भाव, सतत विकास, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और मानवता की सेवा के मूल्यों पर आधारित अनेक पहल का नेतृत्व करते हैं, जो विश्वभर में उनके अनुयायियों को समाज के कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat C R Patil

Related Posts

सूरत : टेक्सटाइल पैकेजिंग एसोसिएशन का दीवाली स्नेह मिलन 12 अक्टूबर को

सूरत : टेक्सटाइल पैकेजिंग एसोसिएशन का दीवाली स्नेह मिलन 12 अक्टूबर को

सूरत : माँ करणी मंदिर में धूमधाम से मनाया गया 638वां अवतरण दिवस

सूरत : माँ करणी मंदिर में धूमधाम से मनाया गया 638वां अवतरण दिवस

सूरत : गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने 5 नई वोल्वो समेत 40 बसों को दिखाई हरी झंडी

सूरत : गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने 5 नई वोल्वो समेत 40 बसों को दिखाई हरी झंडी

सूरत :  महुवा तालुका में तूफ़ान से 55 घर क्षतिग्रस्त, कोई जनहानि नहीं

सूरत :  महुवा तालुका में तूफ़ान से 55 घर क्षतिग्रस्त, कोई जनहानि नहीं