सूरत : कान पकड़कर मांगी क्षमा, उधना काशीनगर सोसायटी में माताजी की विदाई पर बने भावुक दृश्य

सूरत। शहर के उधना क्षेत्र स्थित काशीनगर सोसायटी में श्री माधव गौशाला एवं ट्रिपल के ग्रुप द्वारा आयोजित नवरात्रि महोत्सव-2025 नौ दिनों तक भक्तिभाव से मनाया गया।

तत्पश्चात, माताजी के विसर्जन से पूर्व समाज के सभी लोगों ने एकत्रित होकर दोनों कान पकड़कर कोई भूल हुई हो तो क्षमा मांगी। साथ ही माताजी के विसर्जन को लेकर लोगों की आंखों में आंसू भी आ गए जिससे भावुक दृश्य निर्मित हो गए।

हरीश सूर्यवंशी ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 32 वर्षों से मां अम्बे की भव्य प्रतिमा स्थापित कर आयोजक भक्ति और आस्था का एक अलग ही माहौल बना रहे हैं। इस वर्ष भी नवरात्रि के प्रारंभ में आयोजित भव्य शोभायात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े, जिन्होंने माताजी के प्रथम दर्शन का लाभ उठाया।

इस वर्ष माताजी की प्रतिमा विशेष आकर्षण का केंद्र रही। मोर पर सवार माँ अम्बे के चेहरे पर दिव्य मुस्कान इतनी मनमोहक थी कि भक्तों को ऐसा लगा जैसे साक्षात देवी जगदम्बा धरती पर अवतरित हुई हों।

आशिष सूर्यवंशी ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछले नौ दिनों से काशीनगर सोसाइटी में समाज के लोग माताजी की पूजा-अर्चना कर रहे थे और गरबा भी किया जा रहा था। नौ दिनों तक पूजा-अर्चना के बाद, माताजी के विसर्जन के समय, समाज के बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने कान पकड़कर माताजी से कोई गलती होने पर क्षमा मांगी। माताजी का विसर्जन होते समय समाज के लोगों की आँखों में आँसू भी आ गए। इससे भी भावुक दृश्य निर्मित हुए।

यह नवरात्रि उत्सव केवल गरबा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज में भक्ति और एकता का संदेश भी फैला रहा है। नौ दिनों तक श्री माधव गौशाला और ट्रिपल के ग्रुप द्वारा विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें आरती, पूजा और गरबा जैसे कार्यक्रम शामिल थे। आयोजकों और स्वयंसेवकों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अथक परिश्रम किया।