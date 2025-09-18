सूरत :  प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर मारवाड़ी युवा मंच ने लगाया विशाल स्वास्थ्य जांच शिविर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर, बुधवार को मारवाड़ी युवा मंच सूरत शाखा ने फोस्टा और रोटरी क्लब ऑफ सूरत तापी के सहयोग से मिलेनियम मार्केट में विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। शिविर में कैंसर, आंख, नाक, कान और गले की जांच की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।

मंच के अध्यक्ष गणेश अग्रवाल और सचिव अमित केडिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रचना ग्रुप के जे.पी. अग्रवाल उपस्थित थे। वहीं, फोस्टा की ओर से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल और सूरत पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने भी विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। पुलिस आयुक्त ने इस अवसर पर कहा कि ऐसे शिविरों का आयोजन समाज के लिए अत्यंत लाभकारी है और आगे भी इन्हें जारी रखना चाहिए।

शिविर में कैंसर जांच हेतु डॉ. निकुंज विठलानी, नेत्र जांच हेतु एसवीएनएम अस्पताल और नाक, कान, गला जांच हेतु डॉ. मोनिका बंसल ने सेवाएं दीं। कैंसर चेकअप बस, जिसमें एक्स-रे और मैमोग्राफी की सुविधा उपलब्ध थी, रोटरी क्लब ऑफ सूरत तापी द्वारा उपलब्ध कराई गई। वहीं, सेवा फाउंडेशन ने ब्लड चेकअप और नानावटी अस्पताल (मुंबई) ने फैटी लीवर जांच की सुविधा दी। शिविर में कुल 261 लोगों ने कैंसर जांच, 295 लोगों ने नेत्र जांच और 178 लोगों ने नाक-कान-गला जांच का लाभ लिया।

इस आयोजन को सफल बनाने में मंच के सदस्यों रंजीत चौधरी, अजय अग्रवाल, प्रकाश बिंदल, राहुल बजाज, सुशांत बजाज, राजेश डालमिया, निर्मल अग्रवाल, अभिषेक पाटोदिया, अक्षत, अभिषेक खेतान, प्रभात जालान, रजनीश खेतान, अमित मस्करा, विनय केजरीवाल सहित रोटरी क्लब ऑफ सूरत तापी के सदस्यों ने सक्रिय योगदान दिया। कार्यक्रम के संचालन और समन्वय में कैलाश हाकिम और फोस्टा का विशेष सहयोग रहा।