सूरत : कुलभूषण मित्तल बने अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजेश भारूका तीसरी बार राष्ट्रीय महामंत्री

अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक एवं ‘अग्रमठ सृजन विकास उत्सव’ राष्ट्रीय चेयरमैन प्रदीप मित्तल के मार्गदर्शन और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुशील गुप्ता की अध्यक्षता में पंचकूला (हरियाणा) में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की गई।

डॉ. सुशील गुप्ता ने घोषणा करते हुए बताया कि इंदौर के कुलभूषण मित्तल को संगठन का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, सूरत के राजेश भारूका को राष्ट्रीय महामंत्री और दिल्ली के डॉ. रामबाबू सिंघल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सूरत के राजेश भारूका को उनकी उत्कृष्ट कार्यशैली और संगठन के प्रति समर्पण को देखते हुए लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बैठक में अग्र समाज के सर्वांगीण विकास और संगठन के भविष्य को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके साथ ही पंचकूला में 500 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले भव्य ‘अग्रमठ’ की कार्ययोजना प्रस्तुत की गई। देशभर से आए प्रतिनिधियों ने 65 बीघा भूमि पर बनने वाले इस अग्रमठ के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया।

इस आयोजन में गुजरात से राष्ट्रीय महामंत्री राजेश भारूका, प्रदेश अध्यक्ष रतनलाल दारुका, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक टिबरेवाल, सहमंत्री सचिन सिंगला, महिला अध्यक्ष सुनीता अग्रवाल, सौराष्ट्र प्रभारी सीमा अग्रवाल सहित देश के विभिन्न प्रांतों से अग्रवाल समाज के हजारों पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन समाज सेवा, एकता और विकास के संकल्प के साथ हुआ।