सूरत : विश्वकर्मा सुथार समाज में हर्ष की लहर

सूरत। ओबीसी वर्ग से आने वाले जगदीशभाई विश्वकर्मा को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर सूरत सहित पूरे विश्वकर्मा सुथार समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। समाज के लोगों ने मिठाई बाँटकर और एक-दूसरे को बधाई देकर अपनी खुशी व्यक्त की।

शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 को इस अवसर पर भटार वाडी स्थित सुथार समाज भवन में समाजजनों की एक सभा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

इस मौके पर सुथार समाज भटार वाडी अध्यक्ष मोहनलाल सुथार, सत्यनारायण, कंवरलाल, श्रवण धामू, भंवरलाल, हिमेश, गोपालराम, देवाराम, मांगीलाल, किशन, कमलेश छगनलाल सहित समाज के अनेक गणमान्य सदस्य उपस्थित थे।

सभा में समाजजनों ने कहा कि जगदीशभाई विश्वकर्मा की यह नियुक्ति न केवल गर्व का विषय है, बल्कि समाज के लिए प्रेरणादायक भी है। उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस निर्णय से समाज में नई ऊर्जा का संचार हुआ है।