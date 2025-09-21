सूरत : सिटीलाइट स्थित वैष्णो द्वार मंदिर में नवरात्र महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा

सिटीलाइट तेरापंथ भवन के सामने स्थित मां वैष्णो देवी धाम श्री वैष्णो द्वार में इस वर्ष भी नवरात्र महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। मां वैष्णो की परम आराधिका ने बताया कि बीते 32 वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार चारों दिशाओं से आए भूदेवों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सोडषोपचार पूजा, अलौकिक श्रृंगार, भजन-कीर्तन और विभिन्न अनुष्ठान आयोजित होंगे।

श्री श्री 108 शतचंडी महायज्ञ के पाठ के लिए 22 सितंबर को सुबह 7 बजे कलश शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसमें 1008 से अधिक मातृशक्ति कलश लेकर सम्मिलित होंगी। यह यात्रा प्रेमप्रकाश आश्रम, अशोक पान की दुकान के पीछे से अग्रसेन भवन होते हुए पुनः वैष्णो द्वार मंदिर पर संपन्न होगी। यज्ञ में यज्ञाचार्य गोपाल शास्त्री एवं अन्य आचार्यगण मंत्रोच्चार करेंगे।

त्रिकुट सुंदरी राजराजेश्वरी माता वैष्णोदेवी का प्रतिदिन अलौकिक श्रृंगार किया जाएगा। 22 सितंबर को पुष्पहार से, 23 को श्रीफल से, 24 को फलों से, 25 को पुष्पहार से, 26 को लौंग-इलायची से, 27 को पान-सुपारी से, 28 को सूखे मेवों से, 29 को नोटों (रुपयों) से श्रृंगार किया जाएगा। 30 सितंबर को मां को छप्पन भोग अर्पित होगा। महोत्सव के अंतिम दिन 1 अक्टूबर को कमल पुष्प अर्चन के साथ दोपहर 2:30 बजे 11 हजार कन्याओं का सामूहिक पूजन आयोजित किया जाएगा।