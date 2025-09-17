सूरत :  केंद्रीय विद्यालय ओएनजीसी सूरत के विद्यार्थियों का शैक्षणिक भ्रमण

यात्री सेवा दिवस के अवसर पर केंद्रीय विद्यालय ओएनजीसी, सूरत की कक्षा 12 विज्ञान के विद्यार्थियों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी सूरत का शैक्षणिक भ्रमण किया। इस भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को हवाई अड्डे की कार्यप्रणाली और एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) की जानकारी प्रदान करना था।

भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को हवाई अड्डे पर यात्रियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं, सुरक्षा प्रबंधन, उड़ान संचालन, तकनीकी सुविधाओं और एटीसी की भूमिका से अवगत कराया गया। विद्यार्थियों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि किस प्रकार विमानों के संचालन और यात्री सेवाओं का समन्वय किया जाता है। यह अनुभव उनके लिए अत्यंत उपयोगी और ज्ञानवर्धक रहा।

विद्यालय के प्राचार्य राजेश कुमार ने सूरत हवाई अड्डा निदेशक आनंद शर्मा का धन्यवाद व्यक्त किया और कहा कि इस प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियां विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन से जोड़ती हैं तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं की ओर मार्गदर्शन करती हैं। इस भ्रमण में विद्यार्थियों के साथ विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती प्रसाना रुचि और शिक्षक हेमेंद्र सिंह व विनय कुमार सिंह भी उपस्थित रहे।