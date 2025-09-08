सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा ‘गुर्दे की देखभाल कैसे करें’ विषय पर जागरूकता सत्र

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) ने अपनी स्वास्थ्य श्रृंखला के अंतर्गत रविवार, 7 सितंबर 2025 को सुबह 10:30 बजे नानपुरा स्थित समृद्धि में ‘गुर्दे की देखभाल कैसे करें’ विषय पर जागरूकता सत्र आयोजित किया।

इस अवसर पर किडनी केयर क्लिनिक, सूरत के नेफ्रोलॉजिस्ट और प्रसिद्ध किडनी रोग विशेषज्ञ डॉ. सिद्धार्थ एच. जैन ने किडनी की देखभाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा कीं।

चैंबर अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने कहा कि इस सत्र का उद्देश्य लोगों में किडनी की सेहत और स्वस्थ जीवनशैली के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। उन्होंने बताया कि ऐसे कार्यक्रम समाज को स्वास्थ्य के प्रति अधिक संवेदनशील और जागरूक बनाते हैं।

डॉ. सिद्धार्थ जैन ने अपने संबोधन में कहा कि व्यस्त जीवनशैली में लोग स्वास्थ्य की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते। किडनी शरीर का बेहद अहम अंग है, जो विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और पानी का संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है, इसलिए इसकी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

उन्होंने प्रमुख सुझाव दिए जैसे रोज़ाना 2-3 लीटर पानी पीना, ब्लड प्रेशर और शुगर पर नियंत्रण रखना, दवाओं का अत्यधिक उपयोग न करना और डॉक्टर की सलाह पर ही सेवन करना कम मीठा, कम तैलीय भोजन लेना, नियमित व्यायाम और संतुलित आहार, दैनिक जीवन में तनाव कम करने की आदत

चैंबर की जन स्वास्थ्य समिति की अध्यक्ष डॉ. पारुल वडगामा ने मुख्य भाषण दिया। समूह अध्यक्ष राकेश गांधी ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की।

सह-अध्यक्ष डॉ. राजन देसाई ने संचालन किया, जबकि सह-अध्यक्ष निखिल वघासिया ने विशेषज्ञ वक्ता का परिचय कराया।

सत्र में उपस्थित उद्यमियों और नागरिकों ने प्रश्न पूछे, जिनका संतोषजनक उत्तर डॉ. जैन ने दिया। अंत में, एसजीसीसीआई शिक्षा एवं कौशल विकास केंद्र के अध्यक्ष महेश पमनानी ने आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन किया।