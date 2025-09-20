सूरत :  वेसू वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा वेसू में पहली बार भव्य दुर्गा पूजा महोत्सव

वेसू क्षेत्र में पहली बार भव्य दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। वेसू वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस महोत्सव की जानकारी शनिवार को आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य सूरतवासियों को एक अद्वितीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक अनुभव कराना है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण शर्मा और महासचिव विशाल पटेल ने बताया कि 21 सितंबर को शाम 5 बजे राजहंस जियोन से वेसू लूथरा सर्कल तक दुर्गा माताजी की शोभायात्रा निकाली जाएगी। 22 सितंबर को विधिवत स्थापना के साथ महोत्सव की शुरुआत होगी, जो 1 अक्टूबर तक चलेगा। 2 अक्टूबर को माताजी का विसर्जन किया जाएगा।

संगठन मंत्री सचिन सिंगला और कोषाध्यक्ष राजेश केजरीवाल ने कहा कि इस महोत्सव में दुर्गा पूजा के सभी अनुष्ठान कोलकाता से बुलाए गए पुजारियों द्वारा सम्पन्न किए जाएंगे। पूजा अनुष्ठान और झांकियां बिल्कुल उसी परंपरा के अनुसार होंगी जैसी पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान होती हैं।

बसंत खेतान ने बताया कि प्रतिदिन शाम 7 से 9 बजे तक संध्या आरती का आयोजन होगा, जिसमें धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की हस्तियां शामिल होंगी। "ऑपरेशन सिंदूर" की तर्ज पर पंडाल को विशेष रूप से सजाया जाएगा और भक्त शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक महोत्सव का आनंद ले सकेंगे। पत्रकार परिषद में उपाध्यक्ष लोकेन्द्र दोदराजका, नन्द कुमार जेठालिया, सह-कोषाध्यक्ष रमेश अग्रवाल, राजेश भारुका सहित कार्यकारिणी के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।