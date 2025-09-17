लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत :  भगवान विश्वकर्मा पूजा पर लघु उद्योग भारती का आयोजन

 भगवान विश्वकर्मा पूजा दिवस के अवसर पर लघु उद्योग भारती द्वारा श्री राजस्थान विश्वकर्मा मंडल, अलथान में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी सदस्यों और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भगवान विश्वकर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और पूजा की शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर लघु उद्योग भारती सूरत ज़िला अध्यक्ष विक्रम सिंह शेखावत ने सभी को अभिनंदन देते हुए बताया कि यह वर्ष संघ का शताब्दी वर्ष है। उन्होंने कहा कि संगठन का लक्ष्य सूरत जिले की हर औद्योगिक इकाई तक टीम का गठन करना और समाज में ‘पंच परिवर्तन’ की लहर चलाना है। इसके अंतर्गत नागरिक कर्तव्यों का पालन, कुटुंब प्रबोधन से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल करना, समाज में समरसता लाना, स्वदेशी जागरण को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी निभाना शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि लघु उद्योग भारती की पूरी सूरत टीम हाल ही में पानीपत में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन से लौटी है।

कर्णावती संभाग एवं सूरत के उपाध्यक्ष राम अवतार पारीक ने कहा कि आने वाले समय में संगठन का विस्तार और नई इकाइयों का गठन और तेज़ी से किया जाएगा। इस मौके पर संस्था के वीरेंद्र राजावत, राकेश पारीक, कैलाश जांगिड, प्रमोद जांगिड, चेतन भाई, श्रवण भाई, सूवालाल भाई, मामराज भाई, भंवर भाई, रवि भाई सहित अनेक सदस्य और गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

