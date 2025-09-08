लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2025 में सूरत देश के शीर्ष 3 शहरों में शामिल

गुजरात का एकमात्र शहर, इंदौर के बाद अब स्वच्छ हवा में भी आगे बढ़ा सूरत

सूरत। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर के साथ पहला स्थान प्राप्त करने के बाद सूरत ने अब स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2025 में भी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। चर्चा है कि देशभर के 132 शहरों में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सूरत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस सूची में सूरत, गुजरात का एकमात्र शहर है जो शीर्ष 3 में शामिल हुआ है।

यह सर्वेक्षण केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें शहरों का मूल्यांकन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क की धूल, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट, वाहन और औद्योगिक उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, वृक्षारोपण, स्वच्छ ईंधन के उपयोग और जन जागरूकता जैसे मानकों पर किया गया।

सूरत नगर निगम ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्य योजना के तहत वैज्ञानिक तरीके से निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का निस्तारण, स्वच्छ निर्माण दिशानिर्देश, विद्युत गतिशीलता को बढ़ावा और वृक्षारोपण जैसे कई सुधारात्मक कदम उठाए। वर्ष 2023-24 में शहर में PM10 कणों में 12.71% की कमी दर्ज की गई, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

गौरतलब है कि वर्ष 2023 में सूरत को इस सर्वेक्षण में 13वां स्थान मिला था। लेकिन बीते वर्ष नगर निगम ने उल्लेखनीय सुधार करते हुए निर्धारित 200 अंकों में से 194 अंक प्राप्त किए थे और पहला स्थान हासिल किया। इस वर्ष फिर से शीर्ष 3 में शामिल होकर सूरत ने देशभर में अपनी स्वच्छ वायु के प्रयासों का डंका बजाया है।

