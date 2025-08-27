लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर

शहर पुलिस और सचिन औद्योगिक सोसायटी का संयुक्त आयोजन, हजारों लोग होंगे सहभागी

On
सूरत : थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर

सूरत। शहर पुलिस और सचिन इंडस्ट्रियल सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है।

यह शिविर सचिन जीआईडीसी के रोड नंबर 3 पर डीजीवीसीएल उप-विभाग कार्यालय के पास 28 अगस्त 2025 गुरूवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त अजयकुमार गहलोत भी उपस्थित रहेंगे।

इस रक्तदान शिविर में 2250 से अधिक प्लॉटधारक, उद्योगपति, श्रमिक और पुलिसकर्मी भाग लेंगे। आयोजन का उद्देश्य थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए जीवन रक्षक रक्त एकत्रित करना है, जिन्हें बार-बार रक्त की आवश्यकता होती है।

सचिन इंडस्ट्रियल सोसायटी के सचिव मयूर गोलवाला ने बताया कि रक्तदान शिविर के लिए उद्योगपतियों और श्रमिकों में विशेष उत्साह है। वहीं सोसायटी अध्यक्ष नीलेश गामी, उपाध्यक्ष भीखूभाई नाकरानी, अधिसूचित अध्यक्ष मितुल मेहता और सचिव गोलवाला ने आयोजन स्थल का पूर्व निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पुलिस थानाधिकारी घनश्याम सिंह और उनकी टीम ने भी स्थल का दौरा कर आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

अधिसूचित अध्यक्ष मितुल मेहता ने कहा, “जब मासूम बच्चे रक्त की कमी से अपना जीवन खो देते हैं, तो हमें रक्तदान करके उनका भविष्य बचाना चाहिए। रक्त किसी कारखाने में नहीं बनता, यह प्रकृति का अनमोल उपहार है। ऐसे में हर नागरिक का कर्तव्य है कि रक्तदान करके मानवता की सेवा करे।”

उद्योगपति केयूर पटेल (मैक्सन इंडिया प्रा. लि.) ने भी अपील की कि समाज के लोग आगे आकर इस शिविर में रक्तदान करें। उन्होंने कहा कि “हमारा छोटा-सा योगदान किसी बच्चे का जीवन बचा सकता है। यही सच्ची मानवता है।”

यह शिविर न केवल थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए जीवनदान साबित होगा, बल्कि समाज में मानवता और सहयोग की भावना को भी सुदृढ़ करेगा।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

मिलिंद सोमन संग सेंटर फॉर साइट ने आंखों के स्वास्थ्य पर जोर दिया

मिलिंद सोमन संग सेंटर फॉर साइट ने आंखों के स्वास्थ्य पर जोर दिया

सूरत में कपड़ा व्यापारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस फायरिंग में घायल

सूरत में कपड़ा व्यापारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस फायरिंग में घायल

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर एकदिवसीय संगोष्ठी

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर एकदिवसीय संगोष्ठी

सूरत : दीन सहायक विद्या मंदिर में धूमधाम से मनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस

सूरत : दीन सहायक विद्या मंदिर में धूमधाम से मनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस