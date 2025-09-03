लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : पीएचडी छात्रों को एसजीसीसीआई स्वर्ण जयंती स्मारक ट्रस्ट की बड़ी सौगात

दो शोधार्थियों को 3-3 लाख रुपये की छात्रवृत्ति, पहले चरण में 1-1 लाख का चेक प्रदान

सूरत।  दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एसजीसीसीआई स्वर्ण जयंती स्मारक ट्रस्ट ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभाशाली और शोध कार्यों में अग्रणी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए दो पीएचडी छात्रों को 3-3 लाख रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की है। पहले चरण में, दोनों छात्रों को 1-1 लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष  निखिल मद्रासी ने बताया कि एसजीसीसीआई स्वर्ण जयंती स्मारक ट्रस्ट ने पीएचडी छात्रों भव्येश एन. देसाई (एसवीएनआईटी) और अनिकेत एच. सावंत (उका तरसाडिया विश्वविद्यालय) को 1-1 लाख रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की है।

यह छात्रवृत्ति एक वर्ष के लिए मान्य होगी। यदि छात्रों का शैक्षणिक प्रदर्शन और शोध कार्य संतोषजनक रहा, तो अगले दो वर्षों तक लगातार 1-1 लाख रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

इस प्रकार, प्रत्येक छात्र को तीन वर्षों में कुल 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य योग्य विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना और नई पीढ़ी को शोध के क्षेत्र में आगे लाना है।

एसजीसीसीआई स्वर्ण जयंती स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष और चैंबर के पूर्व अध्यक्ष  रजनीकांत मारफतिया ने कहा कि ट्रस्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली यह छात्रवृत्ति न केवल विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि उनके शोध करियर को एक नई दिशा भी प्रदान करेगी।

ट्रस्ट को विश्वास है कि यह पहल दक्षिण गुजरात में शिक्षा और शोध के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों को छुएगी। इस अवसर पर, एसजीसीसीआई स्वर्ण जयंती स्मारक ट्रस्ट को राजहंस और कलर टैक्स ग्रुप का सहयोग प्राप्त हुआ है।

