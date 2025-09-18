लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत के कपड़ा बाज़ार में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक

निधि टेक्सटाइल मार्केट के मीटर बॉक्स में हुआ शॉर्ट सर्किट; तीसरी मंजिल तक फैला धुआं और आग

सूरत । शहर के लिंबायत इलाके में स्थित नवनिर्मित निधि टेक्सटाइल मार्केट में आज सुबह एक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। यह आग बेसमेंट में लगे मीटर बॉक्स में शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई और तेजी से तीसरी मंजिल तक फैल गई। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन लाखों का कपड़ा और अन्य सामान जलकर राख हो गया।

यह घटना आज तड़के करीब 5:30 बजे हुई। मार्केट के बेसमेंट में मीटर बॉक्स में विस्फोट होने के बाद आग लगी, जिसकी वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। आग इतनी तेज थी कि जलते हुए तांबे के तारों से पूरी इमारत में जहरीला और घना धुआं भर गया।

आग की सूचना मिलते ही डुंभाल, पुना और मानदरवाजा दमकल केंद्रों से कुल आठ अग्निशमन वाहन मौके पर पहुंचे। अग्निशमन अधिकारी कृष्णा मोध ने बताया कि धुआं इतना घना था कि दमकलकर्मियों को ऑक्सीजन मास्क पहनकर अंदर जाना पड़ा। बाहर से लग रहा था कि पूरी इमारत जल रही है, लेकिन असल में अंदर धुआं ज्यादा था।

दमकलकर्मियों ने डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अधिकारियों ने बताया कि यह मार्केट नया था और इसमें अग्नि सुरक्षा के इंतजाम भी थे, लेकिन आग सीधे बिजली के तारों में लगी थी, इसलिए सुरक्षा प्रणाली कारगर नहीं हो पाई। आग लगने के सही कारणों का पता लगाने के लिए अब जांच शुरू कर दी गई है।

