सूरत : फोस्टा ने जीएसटी परिषद के फैसलों का स्वागत किया, रेडीमेड कपड़ों पर जीएसटी घटाने की मांग की

सूरत ।फेडरेशन ऑफ सूरत ट्रेड एंड टेक्सटाइल एसोसिएशन (फोस्टा) ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णयों का स्वागत किया है।

फोस्टा के अध्यक्ष कैलास हाकिम ने टेक्सटाइल क्षेत्र में जीएसटी दरों में की गई कटौती और सभी टेक्सटाइल घटकों को एक समान टैक्स स्लैब में लाने के फैसले को "ऐतिहासिक और सराहनीय" बताया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से देशभर के कपड़ा बाजारों में उत्साह का माहौल है और व्यापार को नई गति मिलेगी।

हालांकि, फोस्टा ने कुछ प्रीमियम रेडीमेड कपड़ों जैसे लहंगा, शेरवानी और अन्य गारमेंट्स जिनकी कीमत ₹2,500 से अधिक है, पर अभी भी 18% जीएसटी लागू होने पर चिंता व्यक्त की है। फोस्टा के अनुसार, इतनी ऊंची दर से महंगाई बढ़ सकती है और व्यापार में अनिश्चितता पैदा हो सकती है।

फोस्टा ने भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने का विनम्र निवेदन किया है। उनका मानना है कि इस दर को कम करने से पूरे टेक्सटाइल उद्योग को लाभ मिलेगा और व्यापार में पारदर्शिता और सरलता आएगी।