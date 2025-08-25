सूरत : बीआरटीएस बस में डीजे पार्टी का विवाद गहराया, परिवहन अध्यक्ष द्वारा कार्रवाई की मांग

सूरत। सूरत नगर निगम की एक बीआरटीएस बस के अंदर डीजे बजाकर नाच-गाना करने और वीडियोग्राफी का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया है। 'किड लोकल' नामक संस्था द्वारा 9 अगस्त को किए गए इस आयोजन के बाद, नगर निगम ने कार्रवाई करने का फैसला किया है।

परिवहन अध्यक्ष सोमनाथ मराठे ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, सिटीलिंक कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर (सिटीलिंक) को एक पत्र लिखकर सिटीलिंक के असिस्टेंट मैनेजर चैतल प्रजापति को बर्खास्त करने और जनरल मैनेजर प्रवीण आर. प्रसाद को तुरंत 'कारण बताओ नोटिस' जारी करने की मांग की है।

किड लोकल' संस्था ने दावा किया था कि उन्होंने डिपो के अंदर शूटिंग करने की मौखिक अनुमति ली थी। हालांकि, उन्होंने नियमों का दुरुपयोग करते हुए चलती बीआरटीएस बस में डीजे पार्टी आयोजित की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

परिवहन समिति के अध्यक्ष सोमनाथ मराठे ने कहा कि यह कृत्य पूरी तरह से अवैध है और इसके लिए कोई लिखित अनुमति नहीं दी गई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब शहर में यात्रियों को बसें नहीं मिल रही हैं, तो इस तरह की पार्टी के लिए बस कैसे उपलब्ध कराई गई।

उन्होंने कहा कि नगर निगम की बसें लोगों के लिए हैं, न कि पार्टी करने के लिए। इस घटना ने सार्वजनिक परिवहन के नियमों और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, और अब नगर निगम ने संगठन और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

