सूरत : निर्मल गुजरात 2.0 सर्वेक्षण में प्रथम स्थान, महात्मा मंदिर में सम्मानित

सूरत। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आज आयोजित राज्य स्तरीय निर्मल गुजरात पुरस्कार समारोह और स्वच्छ भारत मिशन पुरस्कार चिंतन शिविर में सूरत ने एक और उपलब्धि हासिल की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में सूरत शहर को निर्मल गुजरात 2.0 सर्वेक्षण में प्रथम रैंक हासिल करने पर सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री ने सूरत नगर निगम को 1.5 करोड़ रुपये का चेक भेंट करते हुए कहा कि सूरत की स्वच्छता मॉडल पूरे गुजरात के लिए प्रेरणास्रोत है। इससे पहले भी सूरत ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में सुपर स्वच्छ लीग सिटी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अब निर्मल गुजरात पुरस्कार पाकर शहर ने अपनी श्रेष्ठता को और मज़बूत किया है।

इस अवसर पर गुजरात के मुख्य सचिव पंकज जोशी, शहरी विकास और आवास विभाग के प्रमुख सचिव एम. थेनारसन और स्वच्छ भारत मिशन के मिशन निदेशक नागराजन भी उपस्थित रहे।

पुरस्कार समारोह में सूरत नगर निगम की ओर से मेयर दक्षेश मवाणी, नगर आयुक्त शालिनी अग्रवाल, उप महापौर नरेंद्र पाटील, स्वास्थ्य समिति की अध्यक्ष नैन्सीबेन शाह, उपायुक्त दिनेश गुरव और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रदीप उमरीगर मौजूद रहे।