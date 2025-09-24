लोकतेज WhatsApp channel
सूरत : वासाणी दंपत्ति ने लिया देहदान व नेत्रदान का संकल्प

इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी और लायंस क्लब ऑफ सूरत ईस्ट ने किया सम्मानित

 मानव सेवा की अनूठी मिसाल पेश करते हुए लाखाभाई पोपटभाई वासाणी और उनकी धर्मपत्नी कांताबेन लाखाभाई वासाणी ने एक साथ देहदान और नेत्रदान का संकल्प लिया। मूलतः डोडियाला गाँव के निवासी और वर्तमान में व्रज चौक स्थित गोवर्धन अपार्टमेंट (A/205) में रहने वाले इस दंपत्ति ने इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी चोर्यासी तालुका ब्रांच और लायंस क्लब ऑफ सूरत ईस्ट को संकल्प पत्र अर्पित किया।

इस अवसर पर कमांडेंट डॉ. प्रफुलभाई शिरोया (प्रमुख, लोक दृष्टि नेत्र बैंक एवं चेयरमैन, रेड क्रॉस सोसायटी, सूरत), दिनेशभाई जोगाणी (उपप्रमुख, नेत्र बैंक) और आयुर्वेद कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. कपोपरा ने वासाणी दंपत्ति को सम्मान पत्र अर्पित किया। उनके पौत्र वर्तमान में चिकित्सा शाखा में अध्ययनरत हैं, जिससे परिवार की यह पहल और प्रेरणादायी बन गई। लायंस क्लब ऑफ सूरत ईस्ट के अध्यक्ष किशोरभाई मांगरोळिया और ज़ोन-3 चेयरमैन जगदीशभाई बोडरा ने भी इस पुण्य कार्य के लिए दंपत्ति को बधाई दी।

डॉ. शिरोया ने कहा कि देहदान और नेत्रदान से मेडिकल कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों को मानव शरीर की आंतरिक संरचना को समझने में मदद मिलती है। साथ ही, नेत्रदान कॉर्नियल अंधत्व से पीड़ित लोगों के लिए जीवन का उजाला बन सकता है। उन्होंने अपील की कि प्रत्येक व्यक्ति रक्तदान की तरह नेत्रदान, अंगदान और देहदान का संकल्प लेकर समाज में योगदान दे।

