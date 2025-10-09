सूरत : दिवाली पर केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने स्वच्छतादूतों के साथ किया भोजन

सूरत। दिवाली के पावन अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने सूरत के स्वच्छतादूतों के साथ भोजन कर उनका उत्साहवर्धन किया। अपने सूरत आवास पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में मंत्री पाटिल ने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करते हुए कहा कि “इन स्वच्छतादूतों की लगन और मेहनत के कारण ही सूरत ने पूरे देश में स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है।”

मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘स्वच्छ भारत मिशन’ को साकार करने में सूरत के स्वच्छता कर्मियों का योगदान अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि सूरत देश के सबसे स्वच्छ शहरों में अग्रणी बन सका है तो इसका श्रेय उन लोगों को जाता है जो हर दिन बिना थके शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने का कार्य करते हैं।

सी.आर. पाटिल ने सफाई कर्मचारियों से संवाद करते हुए उन्हें प्रेरित किया कि वे इसी समर्पण के साथ आगे भी सूरत को और अधिक स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में योगदान देते रहें। उन्होंने सभी स्वच्छता दूतों को दिवाली की शुभकामनाएँ दीं और कहा कि “आपके प्रयासों से सूरत न केवल एक स्वच्छ शहर, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणास्रोत बनकर उभरा है।”