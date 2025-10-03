सूरत : एनटीपीसी झनोर में 15 दिवसीय ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान का सफल समापन

एनटीपीसी झनोर में 15 दिवसीय ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान 2025 का सफल समापन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर हुआ। यह अभियान 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कर्मचारियों, परिजनों और स्थानीय समुदाय को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने पर केंद्रित रहा।

इस दौरान स्वच्छता शपथ, सामूहिक स्वच्छता अभियान, डस्टबिन वितरण, सीआईएसएफ टाउनशिप में सफाई अभियान, ‘वेस्ट टू आर्ट’ प्रतियोगिता तथा संविदा कामगारों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम जैसे कई आयोजन किए गए। इन आयोजनों में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और स्वच्छता का संदेश फैलाया।

समापन समारोह का शुभारंभ परियोजना प्रमुख अक्षय कुमार पात्रा द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और नमन से हुआ। इस अवसर पर सभी वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिजनों ने गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद श्री पात्रा ने उपस्थित जनसमूह को स्वच्छता शपथ दिलाई। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, “सिर्फ दो घंटे सफाई के लिए समर्पित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा। टाउनशिप और आसपास की स्वच्छता बनाए रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।” उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि नबीपुर मार्ग सहित आसपास की सड़कों की सफाई सुनिश्चित की जाएगी।

समापन कार्यक्रम में एस.टी. किनगे (अपर महाप्रबंधक, तकनीकी सेवाएं), रोचक सक्सेना (अपर महाप्रबंधक, प्रचालन एवं अनुरक्षण), श्रीमती विजय लक्ष्मी मुरलीधरन (अपर महाप्रबंधक, मानव संसाधन), पी.एल. कुर्मी (इंस्पेक्टर, सीआईएसएफ) सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और परिजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।