सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स ने आयोजित की थाईलैंड-भारत व्यापार संपर्क संगोष्ठी

ऊर्जा, ऑटोमोबाइल और आतिथ्य क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाओं पर चर्चा, सूरत के उद्योगों के लिए खुले अंतरराष्ट्रीय अवसर

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) द्वारा  थाईलैंड-भारत व्यापार संपर्क, ऊर्जा, ऑटोमोबाइल और आतिथ्य सहक्रियाओं पर एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर थाईलैंड के बैंकॉक स्थित ग्रेस प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड की सीईओ एवं संस्थापक सुश्री पूर्णसुगंधा विभुसापोर्ण मुख्य वक्ता रहीं।

उन्होंने सूरत के उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि थाईलैंड और भारत के बीच औद्योगिक सहयोग, तकनीकी साझेदारी और निवेश के अनेक अवसर हैं। विशेष रूप से ऊर्जा, ऑटोमोबाइल और आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी) जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच मिलकर काम करने से पारस्परिक विकास की बड़ी संभावनाएँ हैं।

चैंबर के पूर्व अध्यक्ष और इंडो-थाई चैंबर के अध्यक्ष रोहित मेहता ने कहा कि SGCCI का उद्देश्य स्थानीय उद्योगों को वैश्विक मंच से जोड़ना है। उन्होंने कहा, “ऐसे व्यापार संपर्क कार्यक्रम उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क और सहयोग करने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे सूरत के उद्योगों की पहुँच वैश्विक बाजार तक बढ़ती है।”

इंडो-थाई चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रबंध निदेशक राकेश त्रिवेदी ने कहा कि थाईलैंड के व्यवसायी भारत के बढ़ते बाजार, विशेषकर गुजरात की औद्योगिक शक्ति के साथ सहयोग करने में गहरी रुचि रखते हैं। “सूरत की औद्योगिक क्षमताएँ और नवाचार के प्रति खुलापन विदेशी निवेश के लिए एक आदर्श वातावरण बनाता है,” उन्होंने कहा।

SGCCI ग्लोबल कनेक्ट के सीईओ परेश भट्ट ने बताया कि सूरत के एमएसएमई क्षेत्र के लिए थाईलैंड जैसे देशों के साथ सहयोग नए निर्यात अवसर और उन्नत तकनीकों तक पहुँच के द्वार खोलेगा।

कार्यक्रम का संचालन चैंबर की ग्लोबल कनेक्ट समिति के अध्यक्ष देवकिशन मंगानी ने किया। संगोष्ठी में बड़ी संख्या में उद्योगपति, पेशेवर, व्यापार प्रतिनिधि और चैंबर सदस्य उपस्थित रहे।

यह संगोष्ठी भारत-थाईलैंड के बीच आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ करने तथा सूरत को एक वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई।

