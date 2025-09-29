सूरत :  'जीएसटी बचत उत्सव' और स्वदेशी अभियान पर मुख्यमंत्री ने सूरत के उद्योगपतियों से वर्चुअल संवाद किया

सूरत। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जीएसटी दर में कमी, वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अभियान के संबंध में राज्य के विभिन्न व्यापारिक संघों और उद्योगपतियों के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। दक्षिणी गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) के अध्यक्ष निखिल मद्रासी, उपाध्यक्ष अशोक जीरावाला सहित अन्य पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की और कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने उद्योग संगठनों से ऐसा वातावरण बनाने का आग्रह किया जहाँ लोग अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी उत्पादों का अधिक उपयोग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी कटौती का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने के सरकार के प्रयासों में सूरत के व्यापारियों को सहयोग करना चाहिए।

चैंबर अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने मुख्यमंत्री के आह्वान का स्वागत करते हुए कहा"जीएसटी सुधार और स्वदेशी का मंत्र आम आदमी को सुविधा और समृद्धि प्रदान करेगा और देश के विकास को गति देगा।"

उन्होंने कहा कि स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देकर ही भारत को मजबूत बनाया जा सकता है, क्योंकि स्वदेशी उत्पादों के उपयोग से देश का पैसा देश में ही रहेगा और स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

सूरत शहर-जिले के औद्योगिक संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए नेक्स्टजेन जीएसटी सरलीकरण का स्वागत किया। उद्योगपतियों ने कहा कि जीएसटी सुधार और स्वदेशी आंदोलन से देश की अर्थव्यवस्था और अधिक गतिशील बनेगी, रोजगार सृजन होगा और 'वोकल फॉर लोकल' अभियान स्थानीय कारीगरों और व्यापारियों के लिए नए अवसर पैदा करेगा।

व्यापारी संगठनों ने मुख्यमंत्री द्वारा आम आदमी को जीएसटी कटौती का लाभ दिलाने और नागरिकों को 'बचत उत्सव' का लाभ उठाने के आह्वान का भी समर्थन किया। यह उम्मीद जताई गई कि आगामी दीपावली का त्यौहार स्वदेशी के माध्यम से समृद्धि के संकल्प के साथ मनाया जाएगा।