सूरत : ब्रह्माकुमारीज के ‘बिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील’ के तहत गुजरात भर में शांति यात्रा का आयोजन

ब्रह्माकुमारी संस्थान के वैश्विक अभियान “बिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील” के अंतर्गत आज पूरे गुजरात में भव्य शांति यात्राओं का आयोजन किया गया। विश्व में शांति, सकारात्मकता और आध्यात्मिक एकता का संदेश जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से यह यात्रा सुबह 7:00 से 8:00 बजे तक राज्य के विभिन्न स्थानों पर निकाली गई।

इस राज्यव्यापी प्रयास में गुजरात के 500 से अधिक सेवा केंद्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। सूरत के रांदेर सेवा केंद्र की शांति यात्रा को लव एंड केयर हॉस्पिटल के डॉ. दीपकभाई पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को जीवन में आंतरिक शांति, सकारात्मक विचारों और सेवा-भाव अपनाने का संदेश दिया।

डॉ. पटेल ने कहा कि “बिलियन मिनट्स ऑफ पीस” अभियान का मुख्य उद्देश्य विश्व में आध्यात्मिक शांति का वातावरण निर्मित करना है, और गुजरात की जनता द्वारा मिला अपार सहयोग अत्यंत प्रेरणादायक है। यात्रा के दौरान विभिन्न शांति बैनरों, प्रेरणादायक नारों और ध्यान के संकल्पों के माध्यम से लोगों को शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और सह-अस्तित्व वाली जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। ब्रह्माकुमारी संस्थान के प्रतिनिधियों ने बताया कि इस तरह के सामूहिक प्रयास “**बिलियन मिनट्स**” के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और सामाजिक सद्भाव को मजबूत बनाते हैं।