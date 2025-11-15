सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स में गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा पीटीए उत्पादों और व्यावसायिक अवसरों पर पहली ग्राहक बैठक

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने टाई इंडिया (दक्षिण गुजरात इकाई) और गेल (इंडिया) लिमिटेड के सहयोग से 12 नवंबर 2025, बुधवार को सरसाना स्थित समहति में पीटीए उत्पादों और उनसे जुड़े व्यावसायिक अवसरों पर प्रथम ग्राहक बैठक का आयोजन किया। यह बैठक सूरत के उद्योगों, विशेष रूप से एमएसएमई सेक्टर को लाभ पहुंचाने हेतु महत्वपूर्ण साबित हुई।

कार्यक्रम का उद्घाटन चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यवाहक अध्यक्ष अशोक जीरावाला ने किया। उन्होंने कहा कि पीटीए पॉलिएस्टर यार्न और फाइबर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कच्चा माल है और कपड़ा मूल्य श्रृंखला में इसकी प्रमुख भूमिका है। सूरत देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब होने के कारण एमएसएमई उद्यमियों को कच्चे माल की उपलब्धता, कीमतों, लॉजिस्टिक्स विकल्पों और भविष्य के बाजार रुझानों की सटीक जानकारी आवश्यक है। इसी उद्देश्य से यह बैठक आयोजित की गई।

इस अवसर पर गेल के वरिष्ठ अधिकारियों—एच.के. श्रीवास्तव, विजय चोक्कर और अजय चित्रे—ने अपने विस्तृत प्रस्तुतीकरणों में भारत में बढ़ती पीटीए की घरेलू मांग, भविष्य की संभावनाओं, मैंगलोर स्थित गेल के पीटीए संयंत्र की उत्पादन क्षमता, गुणवत्ता मानकों और तकनीकी विशेषताओं पर जानकारी दी।

उन्होंने पीटीए के उपयोग के नए क्षेत्रों, आपूर्ति श्रृंखला को अधिक कुशल बनाने की गेल की परियोजनाओं और उद्योगों की लॉजिस्टिक्स लागत कम करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर भी प्रकाश डाला।

गेल (इंडिया) लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक एच.के. श्रीवास्तव ने कहा कि सूरत में विशाल एमएसएमई बेस और देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल उद्योग की उपस्थिति को देखते हुए, पहली ग्राहक बैठक सूरत में आयोजित की गई।

उन्होंने बताया कि भले ही गेल का पीटीए विनिर्माण संयंत्र मैंगलोर में है और विशेष आर्थिक क्षेत्र में उनका गोदाम भी वहीं है, परंतु सूरत और दक्षिण गुजरात के उद्योगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष लॉजिस्टिक्स सहायता तैयार की जा रही है।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि मैंगलोर से सूरत तक सुविधाजनक और समयबद्ध आपूर्ति व्यवस्था मजबूत कर, उद्योगपतियों की आवश्यकताओं को और बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा।

आगे उन्होंने बताया कि पीटीए–पॉलिएस्टर मूल्य श्रृंखला भारत के वस्त्र निर्यात को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, जिसके लिए उद्योग जगत और सार्वजनिक उपक्रमों का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है। सूरत–दक्षिण गुजरात के लिए तेज़ आपूर्ति और मजबूत वितरण नेटवर्क के निर्माण की विस्तृत जानकारी भी प्रस्तुत की गई।

बैठक में चैंबर के मानद मंत्री बिजल जरीवाला, मानद कोषाध्यक्ष सीए मितेश मोदी, टाई इंडिया (दक्षिण गुजरात इकाई) के अध्यक्ष एवं चैंबर की पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस समिति के अध्यक्ष नीरज मोदी, कार्यक्रम संयोजक अरविंद बाबावाला तथा कई एमएसएमई उद्यमी उपस्थित थे।

कार्यक्रम के अंत में टाई इंडिया के मानद मंत्री पवन पानवाला ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।