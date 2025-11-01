सूरत : देवउठनी एकादशी पर भव्य निशान ध्वज पदयात्रा निकली

श्री श्याम सेवा परिवार द्वारा कलियुग के अवतारी परम दयालु बाबा श्याम प्रभु के जन्म दिवस देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर शनिवार को भव्य निशान ध्वज पदयात्रा का आयोजन किया गया। सुबह स्टार गैलेक्सी परिसर में स्थित टेनिस कोर्ट पर श्रद्धापूर्ण माहौल में जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ।

श्री श्याम सेवा परिवार के राजेश भारूका ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत बाबा की ज्योत प्रज्वलन और आरती के साथ की गई। इसके बाद भक्तों ने मिल्क केक का भोग लगाकर बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाया।

भोग और आरती के पश्चात निशान ध्वज यात्रा रवाना हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्याम भक्त शामिल हुए। भक्तगण “जय श्री श्याम” के जयकारों के साथ पदयात्रा करते हुए सूरतधाम श्याम मंदिर पहुँचे और वहाँ निशान बाबा के चरणों में अर्पित किए। पूरे आयोजन में श्रद्धा और उत्साह का विशेष माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में उपस्थित श्याम भक्तों ने भक्ति-संकीर्तन और उत्सव के माध्यम से बाबा श्याम के प्रकट दिवस का उल्लासपूर्वक स्वागत किया।