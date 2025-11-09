सूरत : 8 गेंदें... 8 छक्के! 11 गेंदों में 50 रन — मेघालय के आकाश चौधरी ने रचा नया इतिहास

सूरत। सूरत के पीठावाला स्टेडियम में चल रहे रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान क्रिकेट प्रेमियों ने एक ऐतिहासिक पारी देखी। मेघालय के बल्लेबाज आकाश कुमार चौधरी ने मात्र 11 गेंदों में अर्धशतक जड़कर प्रथम श्रेणी क्रिकेट का नया रिकॉर्ड बना दिया।

आकाश ने अपनी विस्फोटक पारी में 8 छक्के लगाए और एक ही ओवर में लगातार 6 छक्के जड़ दिए। उन्होंने यह कमाल अरुणाचल प्रदेश के गेंदबाज़ लिमर डाबी के ओवर में किया, जिससे वे गैरी सोबर्स और रवि शास्त्री के बाद प्रथम श्रेणी क्रिकेट में ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए।

बीसीसीआई के अनुसार, आकाश ने 14 गेंदों में 50 (नाबाद) रन पूरे किए — जो अब तक का सबसे तेज़ अर्धशतक है। इससे पहले इंग्लैंड के वेन व्हाइट ने 2012 में 12 गेंदों में अर्धशतक लगाया था।

आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे आकाश ने शुरुआत में एक डॉट और दो सिंगल खेले, फिर अगली आठ गेंदों पर आठ छक्के जड़कर मैदान में सनसनी मचा दी।

मेघालय की शानदार पारी

मेघालय के अर्पित भटेवारा ने 273 गेंदों में 207 रन, कप्तान किशन लिंगदोह ने 119 रन और राहुल दलाल ने 102 गेंदों में 144 रन बनाए। लेकिन टीम की इस विशाल पारी का सबसे यादगार पल रहा — आकाश चौधरी का तूफानी प्रदर्शन।

आकाश चौधरी का क्रिकेट सफर

25 वर्षीय आकाश ने अब तक 31 प्रथम श्रेणी, 28 लिस्ट-ए, और 30 टी20 मैच खेले हैं। उनके नाम प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 553 रन और 87 विकेट, लिस्ट-ए में 203 रन और 37 विकेट, तथा टी20 में 28 विकेट दर्ज हैं।

सूरत की धरती पर दर्ज यह ऐतिहासिक उपलब्धि अब रणजी ट्रॉफी और भारतीय क्रिकेट — दोनों के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुकी है।