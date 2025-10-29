सूरत : श्रद्धा के साथ मनाई गई जलाराम बापा की 226वीं जयंती

भागल बालाजी रोड स्थित श्री जलाराम सेवा मंडल ट्रस्ट द्वारा बुधवार को जलाराम बापा की 226वीं जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर मंदिर परिसर में भव्य अन्नकूट दर्शन और सार्वजनिक भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्त अपने परिवार और मित्रों के साथ बापा के दर्शन कर आशीर्वाद लेने पहुंचे।

श्री जलाराम सेवा मंडल ट्रस्ट के बकुलभाई ठक्कर और हितेशभाई वडेरा ने बताया कि पिछले 50 वर्षों से बापा के आशीर्वाद से मंदिर परिसर में भव्य अन्नकूट और सार्वजनिक भंडारे का आयोजन लगातार किया जा रहा है। इस वर्ष भी परंपरा को निभाते हुए हजारों भक्तों ने बापा के दर्शन किए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति की।