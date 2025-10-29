लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : श्रद्धा के साथ मनाई गई जलाराम बापा की 226वीं जयंती

जलाराम सेवा मंडल द्वारा अन्नकूट दर्शन और सार्वजनिक भंडारे का हुआ आयोजन, हजारों भक्तों ने लिया प्रसाद

On
सूरत : श्रद्धा के साथ मनाई गई जलाराम बापा की 226वीं जयंती

भागल बालाजी रोड स्थित श्री जलाराम सेवा मंडल ट्रस्ट द्वारा बुधवार को जलाराम बापा की 226वीं जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर मंदिर परिसर में भव्य अन्नकूट दर्शन और सार्वजनिक भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्त अपने परिवार और मित्रों के साथ बापा के दर्शन कर आशीर्वाद लेने पहुंचे।

श्री जलाराम सेवा मंडल ट्रस्ट के बकुलभाई ठक्कर और हितेशभाई वडेरा ने बताया कि पिछले 50 वर्षों से बापा के आशीर्वाद से मंदिर परिसर में भव्य अन्नकूट और सार्वजनिक भंडारे का आयोजन लगातार किया जा रहा है। इस वर्ष भी परंपरा को निभाते हुए हजारों भक्तों ने बापा के दर्शन किए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति की।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मुंबई एनएसई में सूरत म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड की लिस्टिंग की

सूरत : मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मुंबई एनएसई में सूरत म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड की लिस्टिंग की

सूरत : दिवाली की छुट्टियों में सरथाना नेचर पार्क में पर्यटकों की बम्पर भीड़, पाँच दिनों में ₹3.20 लाख की कमाई

सूरत : दिवाली की छुट्टियों में सरथाना नेचर पार्क में पर्यटकों की बम्पर भीड़, पाँच दिनों में ₹3.20 लाख की कमाई

सूरत : बिहार विकास परिषद, सूरत द्वारा इस्कॉन मंदिर के पीछे तापी तट पर सम्पन्न हुआ छठ महापर्व

सूरत : बिहार विकास परिषद, सूरत द्वारा इस्कॉन मंदिर के पीछे तापी तट पर सम्पन्न हुआ छठ महापर्व

सूरत : बिहार विकास मंडल द्वारा आयोजित छठ पूजा की तैयारियाँ बारिश से प्रभावित, 2000 से अधिक डेयरियाँ जलमग्न 

सूरत : बिहार विकास मंडल द्वारा आयोजित छठ पूजा की तैयारियाँ बारिश से प्रभावित, 2000 से अधिक डेयरियाँ जलमग्न 