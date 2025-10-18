सूरत : चैंबर अध्यक्ष निखिल मद्रासी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने इंडोनेशिया में ग्लोबल ट्रेड एक्सपो का दौरा किया

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) के अध्यक्ष निखिल मद्रासी के नेतृत्व में 16 सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 12 से 18 अक्टूबर, 2025 तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल में चैंबर के मानद मंत्री बिजल जरीवाला, मानद कोषाध्यक्ष मितिश मोदी तथा सूरत और दक्षिण गुजरात के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल थे।

प्रतिनिधिमंडल ने इंडोनेशिया के व्यापार मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय निर्यात विकास महानिदेशालय द्वारा आयोजित ग्लोबल ट्रेड एक्सपो इंडोनेशिया के 40वें संस्करण का दौरा किया। यह आयोजन 15 से 19 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित हुआ, जिसमें 130 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और 8,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खरीदार शामिल हुए। इस अवसर पर एक्सपो ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे प्रतिष्ठित और विश्वसनीय B2B व्यापार प्रदर्शनी के रूप में अपनी पहचान दर्ज कराई।

प्रतिनिधिमंडल ने एक्सपो के भव्य उद्घाटन समारोह में भी भाग लिया, जहाँ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति महामहिम प्रबोवो सुबियांटो और व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री बुडी सेंटोसो उपस्थित थे। “सीमाओं से परे व्यापार” विषय पर आधारित इस अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में सूरत चैंबर प्रतिनिधिमंडल ने दुनिया भर के व्यापारिक दिग्गजों, निर्यातकों और निवेशकों के साथ कई महत्वपूर्ण चर्चाएँ और द्विपक्षीय बैठकें कीं।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल 16 उद्योगपतियों ने कपड़ा, हीरा, जल शोधन प्रणाली, शिक्षा, सौर ऊर्जा, नमक, कोयला व्यापार और व्यावसायिक सेवाओं जैसे विविध क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं का अध्ययन किया।

चैंबर अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने कहा कि, “यह दौरा दक्षिण गुजरात के उद्योगों और निर्यातकों के लिए नए वैश्विक बाजारों के द्वार खोलने के हमारे निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। इंडोनेशिया, जो आसियान क्षेत्र की एक तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, भारतीय एमएसएमई और बड़े उद्योगों दोनों के लिए समान रूप से विशाल अवसर प्रदान करता है।”

उन्होंने यह भी बताया कि दक्षिण गुजरात और इंडोनेशिया के बीच व्यावसायिक सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में यह दौरा एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।