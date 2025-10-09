सूरत : अग्रवाल समाज ट्रस्ट महिला इकाई ने मनाई “चांद की चांदनी करवा चौथ”

अग्रवाल समाज ट्रस्ट महिला इकाई द्वारा “चांद की चांदनी करवा चौथ” का भव्य आयोजन बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 को अग्रवाल समाज ट्रस्ट भवन, घुड़दौड़ रोड, सूरत में किया गया। समाज की बहनों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सूरत शहर की सैकड़ों महिलाएं और बेटियां उत्साहपूर्वक उपस्थित हुईं।

कार्यक्रम के दौरान भारतीय परंपरा और संस्कृति पर आधारित विविध प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। मंच पर पारंपरिक परिधान, लोकगीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक ने वातावरण को उल्लासमय बना दिया।

इस अवसर पर महिला इकाई की अध्यक्षा रेखा जालान, प्रेमलता अग्रवाल, साधना अग्रवाल, विजय लक्ष्मी गाड़िया, बबीता अग्रवाल, संगीता अग्रवाल और मीनाक्षी मोदी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहीं। सभी ने कार्यक्रम की सफलता में सक्रिय भूमिका निभाई और उपस्थित महिलाओं को करवा चौथ पर्व की शुभकामनाएं दीं।