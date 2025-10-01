सूरत : गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने 5 नई वोल्वो समेत 40 बसों को दिखाई हरी झंडी

सूरत। गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (जीएसआरटीसी) ने सूरत को बड़ी सौगात देते हुए 40 नई बसें शुरू की हैं, जिनमें 5 नई वोल्वो बसें भी शामिल हैं।

गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह नई पहल यात्रियों को कम किराए में अधिक सुविधाएँ प्रदान करेगी।

यह नई वोल्वो बसें गुजरात एसटी विभाग की एक महत्वपूर्ण पहल हैं। इन नई वोल्वो बसों का किराया मौजूदा वोल्वो बसों के किराए से लगभग 25% सस्ता है।

इन बसों के शुरू होने से सूरत में यात्रियों के लिए 1600 अतिरिक्त फेरे उपलब्ध होंगे, जिससे भीड़ कम होगी और यात्रा आसान होगी।

ये 2x2 वोल्वो बसें हैं, जिनकी सीटों को आगे-पीछे किया जा सकता है। इनमें चार्जिंग स्टेशन, ऊपर सिनेमाघर की सुविधा, और नाइट लाइट की व्यवस्था भी है।

हर्ष संघवी ने इस अवसर पर एसटी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि एसटी विभाग ने पिछले दो महीनों में यात्रियों की संख्या में 2.15 लाख की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की है।एसटी विभाग का लक्ष्य राज्य उत्सव से पहले नागरिकों के लिए अन्य बसें शुरू करना है।

राज्य सरकार निगम को लगातार वित्तीय सहायता दे रही है। एसटी कर्मियों को महंगाई भत्ता, आश्रितों को नौकरी जैसे कई समूहों के माध्यम से 500 करोड़ से अधिक का लाभ मिला है। जीएसआरटीसी के इतिहास में पहली बार राज्य सरकार के कर्मचारियों और निगम कर्मियों का महंगाई भत्ता समान रूप से दिया जा रहा है।

'हर्ष संघवी ने नवरात्रि के दौरान शुरू किए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' का भी जिक्र किया और बताया कि इस थीम पर अब तक 70,000 लोग गरबा देख रहे हैं। उन्होंने गरबा खिलाड़ियों और आयोजकों को इस देशभक्ति परंपरा को वापस लाने के लिए बधाई दी।