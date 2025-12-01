सूरत : साउथ गुजरात प्रोडक्टिविटी काउंसिल के नए कार्यालय का उद्घाटन

सूरत। साउथ गुजरात प्रोडक्टिविटी काउंसिल (एसजीपीसी) के नए कार्यालय का उद्घाटन आज, सोमवार को सरसाना स्थित समहति बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर किया गया।

द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) और एसजीपीसी के पदाधिकारियों की उपस्थिति में, एसजीपीसी के पदाधिकारियों ने औपचारिक रूप से नए कार्यालय का कार्यभार संभाला।

एसजीपीसी के पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि यह नया कार्यालय उनकी क्षमता (Efficiency), सदस्यों को दी जाने वाली सेवाओं, ट्रेनिंग प्रोग्राम और इंडस्ट्री-फोकस्ड गाइडेंस को और बढ़ावा देगा। औद्योगिक विकास को मिलेगी गति।

एसजीसीसीआई के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी ने एसजीपीसी प्रेसिडेंट नीरव राणा को बधाई दी। इस अवसर पर अरविंद कपाड़िया और डॉ. अनिल सरावगी के प्रयासों की भी सराहना की गई।

एसजीपीसी लगातार प्रोडक्टिविटी में सुधार, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट और विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से साउथ गुजरात इलाके में MSMEs और औद्योगिक इकाइयों को गाइड करने का प्रयास कर रहा है।

यह नया कार्यालय उद्योग जगत के लिए सहयोग, ज्ञान और उत्पादकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। एसजीसीसीआई और एसजीपीसी के बीच बेहतर समन्वय से इलाके के औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी। सभी पदाधिकारियों ने समहति बिल्डिंग में इस नई शुरुआत की सफलता की कामना की।