सूरत: ‘सीटेक्स एक्सपो’ को जबरदस्त प्रतिसाद, दो दिनों में 24 हजार से अधिक विजिटर्स ने की मुलाकात

द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सदर्न गुजरात चैंबर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट सेंटर और सूरत टेक्समेक फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सूरत टेक्सटाइल मशीनरी एक्सपो ‘सीटेक्स-2025’ को भारी सफलता मिल रही है। 22, 23 और 24 नवंबर 2025 को सुबह 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक आयोजित इस प्रदर्शनी में सूरत के अलावा देश के विभिन्न राज्यों के विजिटर्स ने जबरदस्त उत्साह दिखाया है।

अत्याधुनिक मशीनरी का प्रदर्शन

चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री निखिल मद्रासी ने बताया कि सीटेक्स प्रदर्शनी में हाई स्पीड वेलवेट एयरजेट, हाई स्पीड वॉर्पिंग मशीन, हाई स्पीड सर्कुलर मशीन, हाई स्पीड रैपियर लूम, हाई स्पीड एयरजेट लूम और हाई स्पीड वाटरजेट लूम का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही विस्कोस और पॉलिएस्टर का उत्पादन करने वाली एयरजेट मशीनें भी प्रदर्शित की जा रही हैं।

भारत में पहली बार 'ग्लास फाइबर मशीन' लॉन्च

सूरत टेक्समेक फेडरेशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री भावेश वघासिया और ट्रेजरर श्री महेंद्र कुकडिया ने जानकारी दी कि इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स के लिए 'ग्लास फाइबर मशीन' को भारत में पहली बार सीटेक्स एक्सपो में लॉन्च किया गया है। यह मशीन इलेक्ट्रिक सर्किट, कार, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और रेलवे ट्रैक के नीचे बिछाए जाने वाले फैब्रिक का निर्माण करती है। इंडस्ट्री में मल्टीपर्पज उपयोग में आने वाले फैब्रिक बनाने वाली इस नई टेक्नोलॉजी की जानकारी लेने के लिए गुजरात और देश भर से लोग आ रहे हैं।

आंकड़े: दो दिनों में 24,830 विजिटर्स

चैंबर के उपाध्यक्ष श्री अशोक जीरावाला, तत्कालीन पूर्व अध्यक्ष श्री विजय मेवावाला, मानद मंत्री श्री बिजल जरीवाला, मानद कोषाध्यक्ष सीए मितिष मोदी, ऑल एग्जीबिशन चेयरमैन श्री किरण ठुंमर और सीटेक्स एक्सपो के चेयरमैन श्री सुरेश पटेल ने बताया कि प्रदर्शनी के पहले दिन 9,450 बायर्स और विजिटर्स ने मुलाकात की थी। वहीं, आज दूसरे दिन 15,380 लोग प्रदर्शनी देखने पहुंचे। इस प्रकार, दो दिनों में कुल 24,830 विजिटर्स ने सीटेक्स एक्सपो का लाभ उठाया है, जिससे एग्जीबिटर्स और सूरत की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फायदा मिल रहा है।

देश भर से उमड़े विजिटर्स

इन दो दिनों के दौरान अहमदाबाद, मुंबई, सुरेंद्रनगर, सिद्धपुर, कोल्हापुर, कोलकाता, भीलवाड़ा, इंदौर, इचलकरंजी, भावनगर, वाराणसी, नासिक, मालेगांव, डूंगरपुर, हैदराबाद, अमरेली, अब्रामा, इरोड, नई दिल्ली, पुणे, औरंगाबाद, कोयंबटूर, तिरुपुर, पाटन, सोलापुर, इटवा, चेन्नई, भुज, बीकानेर, जोधपुर, गाजियाबाद, बक्सर, अंबाला, वीरपुर, प्रतापगढ़, बद्रीनाथपुरी, बक्सद (राजस्थान), बैंगलोर और सिलचर जैसे विभिन्न शहरों से विजिटर्स ने प्रदर्शनी की मुलाकात ली।