सूरत

सूरत : प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना पर सचिन औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगपतियों की बैठक आयोजित

रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु योजना की विस्तृत जानकारी दी गई

सूरत। सचिन अधिसूचित कार्यालय में दिनांक 4 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना से संबंधित जानकारी को लेकर सचिन कॉलोनी के उद्योगपतियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रवर्तन अधिकारी शितेश कुमार और अवनीश कुमार ने की।

इस अवसर पर सचिन इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के सचिव मयूर जे. गोलवाला ने बताया कि भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 1 अगस्त 2025 से इस योजना की शुरुआत की गई है। योजना का उद्देश्य 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देना और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है। इसके लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।

उन्होंने बताया कि योजना के प्रथम चरण में कारीगर वर्ग को एक माह के वेतन सहित कुल ₹2 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसमें ₹15,000 दो किश्तों में दिए जाएंगे — पहली किश्त सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े खाते में और दूसरी एक निश्चित अवधि के लिए बचत खाते में जमा की जाएगी।

दूसरे चरण में ईपीएफओ से पंजीकृत संस्थानों में कम से कम छह महीने तक कार्यरत कर्मचारियों के लिए संबंधित संगठनों के पैन-लिंक्ड खातों में प्रति कर्मचारी ₹3,000 प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि जमा की जाएगी।

बैठक में सचिन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अध्यक्ष किशोर पटेल, उपाध्यक्ष नीलेश गामी, सचिव मयूर गोलवाला, साथ ही गौरांग चपटवाला, बावचंद अंताला, दिनेश कामनवार, हेमंत जरीवाला, अमित लाखानी, प्रदीप पटेल और क्षेत्र के कई प्रमुख उद्योगपति उपस्थित थे।

