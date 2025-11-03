सूरत : पैनोरामिक एजुकेशन के छात्रों ने रचा सफलता का नया इतिहास

सोमवार को घोषित CA Final, Inter और Foundation (सितंबर 2025) के परिणामों में पैनोरामिक एजुकेशन ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर संस्था और शहर का नाम देशभर में रोशन किया है। CA Final में ऑल इंडिया रैंक हासिल कर बेटियों ने मान बढ़ाया। दिशा सुनीता बालवंत सगतानी (AIR 15)

और दिव्या सुमन राजकुमार लाहोटी (AIR 26) ने ऑल इंडिया रैंक ( AIR ) प्राप्त की है। इसके अलावा भवानी सोमानी ने AFM में 96 अंक प्राप्त कर कुल 382 अंक, तनिष्का अग्रवाल ने 365 अंक, नुकुल मदान ने 352 अंक, ख़ुशी बजोरिया ने 345 अंक प्राप्त किए हैं। इन उपलब्धियों ने यह साबित किया है कि निरंतर परिश्रम और सही मार्गदर्शन से कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं रहता।

CA Inter में शानदार प्रदर्शन करते हुए अजमतुन्निशा बल्लू (AIR 48) और कृति सिंघवी (AIR 48) ने ऑल इंडिया रैंक 48 प्राप्त की। कुल मिलाकर 8 छात्रों ने 600 में से 380 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, अजमतुन्निशा बल्लू - 427, कृति सिंघवी - 427, आर्य जैन - 417, त्रिशला भंसाली - 407, ध्रुव जैन - 404, शिवानी मित्तल - 387, डोना तोषनीवाल - 386 व इशिका सरनानी - 380 और 50 से अधिक छात्रों ने CA Final में प्रवेश किया है।

यह परिणाम छात्रों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और संस्थान के सतत मार्गदर्शन का प्रमाण है।

CA Foundation में नए सितारों का उदय हुआ। आदित्य लाहोटी ने 322 अंक के साथ संस्थान में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। साथ ही, 12 छात्रों ने 300 से अधिक अंक अर्जित किए हैं। आदित्य लाहोटी - 322, तुषार बूब - 316, रितिका अगरवाल - 314, याशी गुप्ता - 312, निश्रा नानावती - 311, वीर शाह - 309, राशि तोड़ी - 308, देवांशु बसरानी - 308, निष्का अजमेरा - 307, राशि अगरवाल - 305, पूर्वी जैन - 302 व दिव्या सिंही - 300। कुल 130 से अधिक छात्रों ने Foundation की परीक्षा पास कर CA Inter में प्रवेश किया है, जो कि ऑल इंडिया औसत पासिंग प्रतिशत से काफी अधिक है। देशभर में CA Final की पासिंग प्रतिशत केवल 16.23%, CA Inter की 10.06%, और CA Foundation की 14.78% रही है।

इन राष्ट्रीय स्तर के परिणामों के बीच पैनोरामिक एजुकेशन के छात्रों का प्रदर्शन न केवल औसत से कहीं बेहतर रहा, बल्कि यह दिखाता है कि संस्थान विद्यार्थियों को केवल पढ़ाता नहीं, बल्कि उत्कृष्टता तक पहुँचने की दिशा देता है। इस मौके पर संस्थान के निदेशकों ने कहा कि “यह उपलब्धि हमारे छात्रों की मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और माता-पिता के विश्वास का सुंदर परिणाम है। पैनोरामिक एजुकेशन में हम केवल परीक्षा पास करने की नहीं, बल्कि सोचने, बढ़ने और सफल करियर बनाने की दिशा देते हैं। हमें गर्व है कि हमारे विद्यार्थी अपने सपनों को साकार करते हुए शहर और देश का नाम रोशन कर रहे हैं।”