सूरत : गूंज चेरिटेबल ट्रस्ट और मूवर्स द चैरिटी ट्रस्ट ने बच्चों संग मनाई खुशियों की दिवाली

गूंज चैरिटेबल ट्रस्ट और मूवर्स द चेरिटी ट्रस्ट (दुर्रिया तापिया) के सदस्यों ने रविवार को बच्चों के बीच दिवाली की खुशियां बांटते हुए मिठाई, चॉकलेट, पेय पदार्थ, मिट्टी के बर्तन, कपड़े, नमकीन और पटाखों का वितरण किया।

कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने रंगोली बनाकर अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित की। ट्रस्ट के सदस्यों ने उन्हें दीप जलाने का महत्व समझाया और बताया कि यह पर्व केवल आनंद का नहीं, बल्कि अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। ट्रस्ट द्वारा प्रत्येक रविवार को इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को भारतीय संस्कृति, त्यौहारों के महत्व और सामाजिक जिम्मेदारी का पाठ सिखाया जाता है।