सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया का दौरा करेगा, वैश्विक व्यापार सेतु निर्माण की दिशा में पहल

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष निखिल मद्रासी के नेतृत्व में 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 12 से 18 अक्टूबर, 2025 तक इंडोनेशिया की व्यापारिक यात्रा पर रवाना हो रहा है। इस प्रतिनिधिमंडल में चैंबर के मानद मंत्री बिजल जरीवाला, मानद कोषाध्यक्ष मितेश मोदी सहित सूरत और दक्षिण गुजरात के विभिन्न उद्योगों से जुड़े सदस्य शामिल हैं।

यह प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया गणराज्य के व्यापार मंत्रालय के निमंत्रण पर जकार्ता में 15 से 19 अक्टूबर तक आयोजित 40वें ग्लोबल ट्रेड एक्सपो इंडोनेशिया का दौरा करेगा। इस दौरान भारतीय दूतावास के अधिकारियों और इंडोनेशियाई चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें भी होंगी।

चैंबर अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने बताया कि यह दौरा दक्षिण गुजरात के उद्योगों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में विस्तार और निर्यात बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इंडोनेशिया, आसियान का एक प्रमुख सदस्य और तेज़ी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है, जो भारतीय एमएसएमई और बड़े उद्योगों के लिए समान अवसर प्रदान करता है।

‘सीमाओं से परे व्यापार’ विषय पर आयोजित इस एक्सपो में कपड़ा, फार्मा, खाद्य प्रसंस्करण, कोयला, इस्पात और कागज़ जैसे क्षेत्रों के उत्पादों का प्रदर्शन होगा।

140 देशों के प्रतिनिधिमंडलों के भाग लेने की उम्मीद है, जबकि भारत से 450 से अधिक संगठनों और खरीदारों की उपस्थिति तय है। यह आयोजन निर्यातकों, आयातकों और निवेशकों को एक ही मंच पर जोड़ने का अवसर देगा।

व्यापारिक मुलाकातों के अलावा, चैंबर का प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया के प्रमुख पर्यटन केंद्र बाली का भी दौरा करेगा, जहाँ वह स्थानीय पर्यटन और सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था मॉडल का अध्ययन करेगा। साथ ही, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में साझेदारी की संभावनाओं पर स्थानीय उद्यमियों और अधिकारियों से विचार-विमर्श करेगा।

इस दौरे से सूरत और इंडोनेशिया के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यटन संबंधों के और अधिक प्रगाढ़ होने की उम्मीद है, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को नई दिशा मिलेगी।