सूरत : साली से शादी की ज़िद में जीजा ने की दोहरी हत्या
उधना में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात, पुलिस ने आरोपी को कुछ घंटों में किया गिरफ्तार
सूरत। शहर के उधना क्षेत्र के पटेलनगर में बुधवार (8 अक्टूबर) देर रात एक दिल दहला देने वाली दोहरी हत्या की वारदात सामने आई। साली से शादी की जिद में एक शख्स ने अपने जीजा और साली की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। यह घटना न केवल रिश्तों को शर्मसार करती है, बल्कि पूरे इलाके में सनसनी फैला गई।
मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज निवासी 30 वर्षीय निश्चय अशोक कश्यप अपनी 25 वर्षीय बहन ममता और मां शकुंतलाबेन के साथ दिसंबर में होने वाली अपनी शादी की तैयारियों के सिलसिले में कुछ दिन पहले सूरत आया था। लेकिन इस बीच उसका जीजा संदीप धनश्याम गौड़ (34) हवस का शिकार बन गया।
बताया जा रहा है कि देर रात संदीप ने अपनी साली ममता से शादी की बात करते हुए जबरन छेड़छाड़ की, जिसके बाद घर में जोरदार विवाद हुआ। बहस के दौरान निश्चय ने जब संदीप को समझाने की कोशिश की, तो वह आगबबूला हो गया और रसोई से चाकू निकालकर निश्चय पर वार कर दिया। जब ममता अपने भाई को बचाने के लिए आगे आई, तो संदीप ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया।
दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इस हमले में बीच-बचाव करने आई शकुंतलाबेन भी घायल हो गईं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है।
घटना की जानकारी मिलते ही डीसीपी कानन देसाई, इंस्पेक्टर एस.एन. देसाई और विशेष पुलिस आयुक्त वबांग जमीर सहित उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी संदीप गौड़ को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया।
शादी की खुशियों के बीच हुई इस दिल दहला देने वाली वारदात ने पटेलनगर इलाके को शोक और अविश्वास के माहौल में डुबो दिया है।