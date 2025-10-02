सूरत : गरबा के बाद रात में वाहन न मिलने पर 181 अभयम टीम ने माँ-बेटी को सुरक्षित पहुँचाया घर

सूरत। नवरात्रि उत्सव के दौरान, देर रात घर जाने के लिए वाहन न मिलने और एक अप्रिय स्थिति का सामना करने पर 181 अभयम महिला हेल्पलाइन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक माँ और उनकी बेटी को सुरक्षित उनके घर पहुँचाया।

यह घटना तब हुई जब एक महिला अपनी बेटी के साथ सरसाना ड्रोम में आयोजित नवरात्रि गरबा खेलकर घर जाने के लिए निकली थी। घर जाने के लिए उन्होंने एक कैब (उबेर) बुक की थी।

181 अभयम हेल्पलाइन को कॉल करने वाली महिला ने टीम को बताया कि कैब का रिक्शा चालक नशे में था। वह महिला पर उबेर की यात्रा रद्द करने के लिए दबाव बना रहा था। ड्राइवर ने महिला और उसकी बेटी को कम पैसे में अपने रास्ते छोड़ने का लालच दिया।

चालक के व्यवहार को संदिग्ध और असुरक्षित मानते हुए, माँ और बेटी तुरंत रिक्शा से उतर गईं और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 181 अभयम महिला हेल्पलाइन पर कॉल करके मदद मांगी।

उमरा 181 अभयम टीम तुरंत महिला द्वारा बताए गए पते पर पहुँची। टीम ने महिला की काउंसलिंग की और पूरी घटना की जानकारी ली। इसके बाद, अभयम टीम ने माँ और बेटी के घर का पता प्राप्त किया और उन्हें उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुँचाया।

माँ और बेटी ने रात में उन्हें सुरक्षित घर पहुँचाने के लिए उमरा 181 अभयम टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। यह घटना एक बार फिर दर्शाती है कि मुश्किल समय में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 181 हेल्पलाइन कितनी महत्वपूर्ण है।