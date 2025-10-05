सूरत : मारवाड़ी युवा मंच सूरत द्वारा विशाल वॉकथॉन 2025 का आयोजन

अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच द्वारा 5 अक्टूबर को पूरे देश के 850 शहरों में एक साथ वॉकथॉन 2025 का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में मारवाड़ी युवा मंच सूरत ने अपनी पांच शाखाओं—जागृति, मुस्कान, उदय, अल्थान और पर्वत पटिया—सहित कई सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से सुबह 6 बजे विशाल वॉकथॉन निकाला।

कार्यक्रम का शुभारंभ इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर (IFSC) से हुआ, जो कैनल रोड होते हुए पुनः IFSC पर संपन्न हुआ। मंच के अध्यक्ष गणेश अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य समाज में स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना है।

मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी एवं उद्योगपति संजय सुराणा उपस्थित रहे, जबकि अतिथि विशेष में भाजपा सूरत के महामंत्री किशोर बिंदल, कॉरपोरेटर रश्मि साबू और विश्वनाथ पचेरिया सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। मंच के सचिव अमित केडिया ने बताया कि सुबह 5:30 बजे से ही प्रतिभागियों का आगमन शुरू हो गया था और करीब 500 लोगों ने सक्रिय भागीदारी की।

कार्यक्रम में रणजीत चौधरी, प्रकाश बिंदल, अजय अग्रवाल, राहुल बजाज, पंकज जालान, प्रभात जालान, अभिषेक, रजनीश खेतान, निर्मल अग्रवाल, सुशांत बजाज, राजेश डालमिया और सिद्धार्थ अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में सदस्यों ने हिस्सा लिया।

फूड स्पॉन्सर के रूप में दीपक बेड़िया, जूस स्पॉन्सर बी. जैन और पानी के स्पॉन्सर रितेश बुढ़िया रहे। सात्वा हॉस्पिटल की ओर से डॉक्टरों की टीम और एंबुलेंस की सेवा दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत इंटरनेशनल योगा टीचर करुणा सैन के जुंबा सत्र से हुई, जबकि मंच संचालन एंकर राजू सुराणा ने किया।