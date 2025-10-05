लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत :  अमृतम संस्था के स्तन दूध दान शिविर में 82 यूनिट दूध संग्रहित

17 वर्षों से चल रही अनूठी पहल, जरूरतमंद शिशुओं तक पहुँचाया जाएगा दान किया गया दूध

On
सूरत :  अमृतम संस्था के स्तन दूध दान शिविर में 82 यूनिट दूध संग्रहित

सूरत शहर की अमृतम संस्था द्वारा रविवार को आयोजित स्तन दूध दान शिविर में 82 माताओं ने भाग लेकर दूध दान किया। संस्था पिछले 17 वर्षों से इस अनूठे अभियान के माध्यम से जरूरतमंद शिशुओं तक माँ का दूध उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है।

संस्था के अध्यक्ष कुंज पंसारी ने बताया कि यह 32वाँ शिविर है। उन्होंने कहा, “रक्तदान और धनदान तो कई लोग करते हैं, लेकिन माँ का दूध दान करना सर्वोत्तम दान है। इसका सीधा लाभ उन शिशुओं को मिलता है, जिनकी माताओं के पास दूध की कमी होती है या बिल्कुल नहीं होता।”

कार्यक्रम में सूरत पुलिस आयुक्त की पत्नी संध्या गहलोत भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। उन्होंने कहा, “माँ का दूध अपने आप में अमृत है। बच्चों को कृत्रिम दूध या पाउडर देने के बजाय माँ का दूध ही सबसे उत्तम है, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है।”

दान किए गए दूध का प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है, उसे सुरक्षित रूप से जमाकर रखा जाता है और फिर उन माताओं को उपलब्ध कराया जाता है जिनके शिशुओं को इसकी आवश्यकता होती है। संस्था का यह प्रयास सूरत को ‘धर्मार्थ शहर’ की पहचान और भी मजबूत करता है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : दिवाली पर यात्रियों के लिए 1600 अतिरिक्त बसें

सूरत : दिवाली पर यात्रियों के लिए 1600 अतिरिक्त बसें

सूरत : वासाणी दंपत्ति ने लिया देहदान व नेत्रदान का संकल्प

सूरत : वासाणी दंपत्ति ने लिया देहदान व नेत्रदान का संकल्प

सूरत : बिहार चुनाव में सी.आर. पाटील को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

सूरत : बिहार चुनाव में सी.आर. पाटील को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

सूरत : कॉर्पोरेटों के लिए 'राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली' पर संवादात्मक सत्र का आयोजन

सूरत : कॉर्पोरेटों के लिए 'राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली' पर संवादात्मक सत्र का आयोजन