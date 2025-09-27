सूरत : स्वतंत्रता सेनानी स्व. धीरूभाई इजारदार की पुण्यतिथि पर 4.51 लाख का दान

सूरत : स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजसेवक स्व. धीरूभाई इजारदार की छठी पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पुत्र दीपकभाई इजारदार ने न्यू सिविल अस्पताल को 4.51 लाख रुपये का दान दिया। इस राशि से अस्पताल के विभिन्न विभागों के लिए ईसीजी मशीन, ईसीटी मशीन और भ्रूण चिकित्सा विभाग की विशेष मशीनें खरीदी जाएँगी, जिनसे मरीजों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण उपचार मिलेगा।

दान स्वरूप दिए गए चेक अस्पताल के इंचार्ज अधीक्षक एवं मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. के.एन. भट्ट, नर्सिंग काउंसिल के इकबाल कड़ीवाला और भ्रूण चिकित्सा विभाग के डॉक्टरों को सौंपे गए।

इस अवसर पर दीपकभाई इजारदार ने कहा कि “मेरे पिता धीरूभाई स्वतंत्रता सेनानी और समाजसेवक थे। उनकी पुण्यतिथि पर समाजहित के कार्यों में योगदान देना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। भविष्य में भी जनसेवा के लिए सहयोग देने को तत्पर रहूँगा।”

नर्सिंग काउंसिल के इकबाल कड़ीवाला ने इसे प्रेरणादायी कदम बताते हुए कहा कि पहली बार कोई दानदाता स्वयं अस्पताल आकर सीधे अधीक्षक को दान चेक सौंप रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह उदाहरण अन्य दानदाताओं को भी प्रेरित करेगा।

स्व. धीरूभाई इजारदार की पुण्यतिथि पर दिया गया यह दान न केवल उनकी स्मृति को जीवंत करता है, बल्कि सूरत के गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए एक नई उम्मीद भी लेकर आया है।