सूरत : वोकल फॉर लोकल को समर्पित होगी जीण संघ की ध्वज चुनर धर्म यात्रा

श्री अखिल भारतीय जीण माता सेवा संघ, सूरत द्वारा पिछले 21 वर्षों से ध्वज चुनर धर्म यात्रा का अनूठा आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस वर्ष की धर्म यात्रा 28 सितंबर 2025, रविवार को हजीरा स्थित 1200 वर्ष पुराने सिंगोतर आशापुरा माता मंदिर में आयोजित होगी।

कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र राजपुरोहित ने बताया कि इस बार की यात्रा “वोकल फॉर लोकल” के राष्ट्रमूल्यिक उद्देश्य को समर्पित रहेगी। इसके तहत “स्वदेशी अपनाओ, देश सशक्त बनाओ” विचार के साथ एक विशाल पोस्टर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत होगी, जिसमें उपस्थित जनसमूह हस्ताक्षर कर संकल्प लेंगे।

कार्यक्रम सहप्रभारी राजेश काबरा ने जानकारी दी कि इस आयोजन की मुख्य अतिथि ग्यारह नन्हीं कन्याएं होंगी, जो दीप प्रज्ज्वलन कर समारोह का शुभारंभ करेंगी। जयकारों के साथ श्रद्धालु सिंगोतर माता एवं आशापुरा माता को 108 मीटर लंबी दो विशाल चुनरियां और सैकड़ों ध्वज अर्पित करेंगे। साथ ही राजस्थान के आदिवासी कारीगरों द्वारा निर्मित सुहाग पिटारी की अलौकिक माला भी माता को अर्पित की जाएगी।

विशेष आकर्षण के रूप में अहमदाबाद से आमंत्रित कलाकार 501 दीपक बांधकर नृत्य आरती प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त माता को 56 भोग, मिष्ठान, पंचमेवे, फल एवं पान का महाभोग अर्पित किया जाएगा और सवा लाख बत्ती से महाआरती की जाएगी।

आयोजन में ‘बेटी बचेगी तो सृष्टि रचेगी’ संदेश को बल देने के लिए श्रद्धालु एप्रन वस्त्र पहनकर कन्याओं का चरण प्रक्षालन और पूजन करेंगे तथा उन्हें अल्पाहार और भेंट प्रदान करेंगे। माता के दरबार को इत्र की फुहार और कमल पुष्पों से सुगंधित किया जाएगा।

इस भव्य कार्यक्रम की तैयारी में जीण संघ के बद्री प्रसाद, बनवारी कयाल, राम मूंदड़ा, सत्यम काबरा, अभिषेक जिंदल, दिलीप पटेल, वेद प्रकाश शर्मा, गोविंद जिंदल, रघु खंडेलवाल, सुनिल अग्रवाल, नमन खंडेलवाल, हरकचंद प्रजापति, महेश पाटनेचा सहित कई सदस्यों का विशेष योगदान रहा है।