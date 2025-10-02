लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : जागृति शाखा ने महानवमी पर कन्या पूजन और सेवा कार्य किए

आनंद योजना के अंतर्गत सुबह फल वितरण, शाम को 200 कन्याओं का महापूजन और भोजन

सूरत। नवरात्रि की महानवमी के पावन अवसर पर सूरत जागृति शाखा ने आनंद योजना के तहत सेवा कार्य संपन्न किए। सुबह छोटी कन्याओं का पूजन एवं वंदन कर उन्हें फलों का वितरण किया गया। वहीं शाम को लगभग 200 कन्याओं का महापूजन कर उन्हें भोजन करवाया गया और उपहार भी प्रदान किए गए।

कार्यक्रम के दौरान भोजन प्राप्त करने के बाद छोटी-छोटी कन्याओं में विशेष उत्साह देखा गया। उन्होंने जागृति शाखा के सभी सदस्यों को आशीर्वाद भी दिया।

इस सेवा कार्य में संस्था की अध्यक्ष स्वाति चौधरी, संस्थापक प्रेरणा भाऊवाला, पूर्व अध्यक्ष प्रियंका अग्रवाल, सचिव इंदु खेराडी, कोषाध्यक्ष कुसुम अग्रवाल और संस्था की अन्य सखियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। 

हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जागृति शाखा ने कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर पूजन किया और समाज सेवा में अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया।

